Gobierno anuncia baja de “cerca de $100” en el precio de las bencinas para la segunda semana de julio

La ministra de Energía, Ximena Rincón, confirmó una reducción de $100 en el precio de la bencina a partir del próximo jueves 9 de julio y también abordó la extensión del subsidio eléctrico hasta el año 2027.

Durante una entrevista con Canal 13, la secretaria de Estado ratificó la medida económica previamente adelantada por el titular de Hacienda, Jorge Quiroz.

Respecto a la decisión de no mantener un subsidio permanente a los combustibles, Rincón defendió la postura estatal argumentando que “el haber hecho lo que hicimos significó dos mil millones de dólares, aproximadamente, de ahorro para el Estado”.

La autoridad precisó que la focalización evita beneficiar a los sectores de mayores recursos que poseen automóviles, destacando que el transporte público regional cuenta con apoyo y que en la Región Metropolitana el 70% opera con electromovilidad.

Por otra parte, al evaluar los posibles acuerdos políticos entre el oficialismo y la oposición para destrabar proyectos de ley, la ministra marcó la pauta del Ejecutivo frente a las negociaciones legislativas, asegurando que “transar por transar no ha sido una buena receta en el pasado”.