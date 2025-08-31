Gobierno concretó nuevo vuelo de expulsión: más de 800 expulsiones en 2025 y más de 4 mil desde que asumió Boric

El operativo busca reforzar la seguridad del país y garantizar que la migración se mantenga ordenada y regulada, priorizando la expulsión de personas con antecedentes penales o policiales, según explicó el Director Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer.

Este domingo 31 de agosto, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) junto a la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la expulsión de 65 personas extranjeras mediante un vuelo chárter con destino a República Dominicana y Colombia.

De este total, 50 corresponden a expulsiones administrativas y 15 a expulsiones judiciales por delitos como tráfico de drogas, robo con intimidación, robo con violencia, violación y otras vulneraciones a la normativa migratoria.

Se trata del 21° vuelo de expulsiones ejecutadas durante la administración del presidente Gabriel Boric.

El Director Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, destacó el operativo y detalló: “Con este vuelo, ya son 21 las operaciones de expulsión desde que asumió el gobierno del presidente Gabriel Boric, sumando casi 4 mil expulsiones entre administrativas y judiciales”.

Durante 2025, Sermig y PDI han materializado 812 expulsiones, de las cuales 614 fueron administrativas y 198 judiciales, recordando que también se realizan expulsiones de manera regular mediante vuelos comerciales.

La prefecto Polly Ureta Aburto, jefa de la Prefectura de Migraciones y Polint Metropolitana, explicó: “Materializamos la expulsión de 65 extranjeros, 55 de nacionalidad colombiana y 10 dominicanos, con antecedentes de expulsiones administrativas y judiciales. Las administrativas corresponden a delitos como homicidio, violación, robo y tráfico de drogas, entre otros”.