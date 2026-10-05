Gobernador Orrego cuestiona recorte a la “Ley Cholito” en el Presupuesto 2027 y advierte: “Más abandono e inseguridad”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a la propuesta de la administración de José Antonio Kast en el contexto de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027.

En concreto, el gobernador Orrego comentó el recorte que propone el Ejecutivo respecto de la denominada Ley Cholito.

El Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), contempla una disminución del 86%, pasando de $3.634 millones a $514 millones.

En ese contexto, a través de X, Orrego publicó: “Hoy nos enteramos de un nuevo recorte del 86% a la Ley Cholito. Esto es pasar de $3.634 millones a solo $514: menos vacunas, menos esterilizaciones, menos chipeos. Al contrario, más abandono, más inseguridad”.

“Nosotros creemos que una región pensada para el futuro no puede dejar de lado a la naturaleza, su flora y fauna. Por eso llevamos más de diez años con nuestro programa Mascotas en Buenas Manos, que ya ha realizado más de 150 mil esterilizaciones e identificaciones, 12.500 vacunaciones y desparasitaciones, además de dar en adopción a 319 perros y gatos que ya tienen una nueva familia. Hemos entregado 35 clínicas veterinarias móviles y hace poco anunciamos el primer Hospital Público Veterinario, que dará salud gratuita y de primer nivel a quienes más lo necesiten”, agregó.

¿Qué dice la Subdere?

Sobre este tema, la Subdere señaló en The Clinic que “la inversión no se detiene”, puesto que actualmente existen $3.000 millones en proyectos en ejecución que funcionarán en las comunas durante el próximo año.

“Lo que estamos haciendo es algo que el programa necesitaba hace tiempo. En diez años nunca se ha evaluado y no hay un indicador de impacto real que nos permita saber si estamos reduciendo el abandono, las jaurías o las mordeduras. Eso no es justo ni para las familias ni para los agricultores que sufren ataques a su ganado”, explicó.

Asimismo, detalló que durante el próximo año se realizarán pilotos de focalización y un estudio de impacto, además de incluir en el proceso a los municipios, el Congreso y las organizaciones.