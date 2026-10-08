Gobernador de Magallanes alerta por buque chileno hacia las Malvinas: “Esperamos no tensionar más una relación” con Argentina

El gobernador de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, expresó su profunda inquietud ante el inminente zarpe de una embarcación nacional con destino a las Islas Malvinas, emplazando directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) a tomar cartas en el asunto para evitar conflictos diplomáticos. La autoridad regional advirtió sobre las posibles repercusiones que este viaje de abastecimiento podría generar con el gobierno de Argentina.

Durante su participación en el programa Última Mirada de CNN Chile, la autoridad detalló los plazos y el propósito de este viaje comercial que encendió las alarmas en el sur del país. “Me preocupa que a final de noviembre, la primera semana de diciembre, hay un barco con abarrotes que va a salir desde Punta Arenas hacia Islas Malvinas”, señaló Flies en diálogo con el periodista Fernando Paulsen.

Ante este escenario logístico, el gobernador reveló que ya elevó la alerta a las autoridades correspondientes del Estado para anticiparse a un eventual roce bilateral con la nación vecina. “Tal como se lo dije al equipo de Cancillería, yo espero que la Cancillería chilena esté conversando con la Cancillería argentina y no tengamos novedades”, enfatizó la autoridad magallánica. Históricamente, el tránsito y la conectividad en la zona austral han sido puntos de alta sensibilidad geopolítica, requiriendo un constante diálogo diplomático.

Finalmente, Flies subrayó la necesidad imperiosa de cuidar los vínculos estratégicos con el país vecino, recordando la extensa división territorial que une a ambas naciones sudamericanas. “Esperamos no tensionar más una relación que con 5.000 kilómetros de frontera común hay que mantenerla estrecha y, ojalá, como ha sido históricamente con nuestro hermano argentino”, concluyó el gobernador de Magallanes.