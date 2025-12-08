Gendarmería denuncia amenazas tras llegada de dos coronas de flores a la ex Penitenciaría

La institución vuelve a quedar bajo alerta por un caso de intimidación dirigido a su personal, en una seguidilla de amenazas que ha tensionado el trabajo al interior del sistema penitenciario durante el año.

Gendarmería presentó una denuncia ante el Ministerio Público luego de que dos coronas de flores, dirigidas a funcionarios del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur, fueran dejadas durante la mañana de este lunes en el acceso principal de la ex Penitenciaría, en la comuna de Santiago.

Según antecedentes consignados por La Tercera, una mujer llegó hasta el recinto y entregó los arreglos florales, cada uno con el nombre de un oficial de Gendarmería.

El gesto fue interpretado como una amenaza directa hacia el personal penitenciario, lo que activó de inmediato los protocolos internos de seguridad.

En un comunicado, la institución detalló que, tras recibir el aviso, se dispuso un operativo que incluyó registro y allanamiento en dos módulos, además de diversas diligencias investigativas coordinadas con el Ministerio Público.

Asimismo, la Oficina de Defensa Funcionaria evaluará los antecedentes para determinar acciones judiciales adicionales.

“Gendarmería, permanentemente, está actualizando sus protocolos para garantizar la seguridad tanto del personal, como de las personas bajo su custodia, rechazando tajantemente cualquier acto que revista, amenazas o atentados en contra de sus funcionarias y funcionarios”, destacaron.