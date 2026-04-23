Gastos de traslado 2025: Senador Ossandón interpone querella por injurias graves contra alcalde Toledo y pide 3 años de cárcel

La tensión política entre el senador Manuel José Ossandón y el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, sumó un nuevo capítulo tras la presentación de una querella criminal por presuntas injurias graves con publicidad.

La acción judicial, ingresada ante el Juzgado de Garantía de la comuna, solicita una pena de tres años de reclusión y el pago de una multa.

El parlamentario también acusó consecuencias personales derivadas de la polémica: “Han producido daño directo a mi persona (…) he recibido insultos públicos, tanto en la calle mientras desempeño mis funciones como en redes sociales personales y de familiares cercanos”.

Ossandón vs Toledo: Los hechos

El origen del conflicto se remonta a un reportaje que detalló que Ossandón rindió cerca de $46 millones en gastos de traslado durante 2025, cifra que incluye combustible, peajes y arriendo de vehículos, publicado por Radio Biobío.

A partir de esa información, el alcalde difundió un video en redes sociales cuestionando el nivel de gasto del parlamentario.

“Oiga, senador Ossandón, ¿quiere que le dé un consejo? Mire, estaba revisando Radio Biobío y sale que usted es el que más gasta en el Senado en combustible: 46 millones de pesos al año”, afirmó Toledo en una publicación del 26 de marzo.

Días después, el propio jefe comunal matizó sus dichos en un nuevo registro: “El senador Ossandón no gasta 46 millones de pesos al año en combustible; todos los chilenos le pagamos los TAG, peajes, el arriendo de vehículos y estacionamientos”.

Pese a esa aclaración, el senador concretó la acción legal, argumentando que la información difundida fue incorrecta y perjudicó su reputación.

La querella sostiene que el monto total corresponde a traslados y no exclusivamente a combustible.

Según el documento, el gasto real en combustible durante 2025 alcanzó los $8.660.945, muy por debajo de la cifra instalada en el debate público.

“Monto muy inferior a la cifra que difunde el querellado Toledo Herrera. Dicho monto es 5 veces inferior a la información dolosamente difundida”, señala el texto.