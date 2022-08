El pasado 28 de julio, el gobierno del presidente Gabriel Boric le informó al abogado chileno y actual presidente del comité de redacción de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, Claudio Grossman, que no apoyaría su candidatura para integrar la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

La decisión causó un lamento transversal desde todos los sectores políticos. Sin embargo, y en una actividad en la comuna de Independencia, el mandatario se refirió al tema y desmintió un supuesto “veto” por parte del Gobierno.

“Se ha planteado por parte de algunos sectores que se creen dueños de la Cancillería que acá hay como un veto a Claudio Grossman, eso no es cierto. Claudio Grossman cuenta con el respaldo para el cargo que fue electo y tiene todo el respeto respecto a su trayectoria”, consignó a La Tercera.

En esa línea, expresó que las circunstancias de las candidaturas “son bastante particulares” y recalcó que Grossman cuenta con un cargo vigente, “por el cual los países votaron”.

Asimismo, explicó que “Chile está postulando no por nuestro gobierno, sino por decisión del gobierno anterior en una política de Estado -como corresponde que sean las políticas en materia internacional- al Consejo de Derechos Humanos, para lo cual se han comprometido votos de diferentes países”.

“Todas esas circunstancias nos hicieron llegar a la convicción de que lo mejor para los intereses superiores de Chile era mantener la candidatura que impulsó, insisto, el gobierno anterior”, dijo, agregando que, “por sobre todo mantener al jurista Claudio Grossman en el cargo que tiene hoy, donde fue electo en una amplia y contundente votación por el resto de los países”.

“Entonces acá, desde mi punto de vista, la polémica no da lugar. Todo el respecto a Claudio Grossman y no me cabe duda que va a seguir desempeñándose excelente en el cargo que actualmente ostenta”, concluyó.