Este miércoles, el presidente electo Gabriel Boric dio una entrevista al político español Pablo Iglesias en el programa La Base del medio Público. En ella, el futuro mandatario se refirió al panorama que enfrentará el gobierno que inicia el próximo 11 de marzo.

En la instancia, el líder de Apruebo Dignidad expresó que está “tratando de estar siempre consiente del porqué llegamos acá, cuál es el mandato que tenemos, no perdernos en la bruma de las urgencias y recordar siempre que llegamos con un mandato de cambios, de transformaciones y que venimos de los movimientos sociales, venimos de la organización social y que estamos acá no por una cuestión testimonial sino para cambiarle o contribuir en cambiarle la vida para mejor al pueblo de Chile”.

“Ojalá contribuir con un granito de arena desde el espacio pequeño que es Chile a la construcción también de fuerzas de progreso en el debate más allá de nuestras fronteras, en donde la voz de América Latina hace tiempo que ha estado más bien disgregada y ausente en los debates mundiales. Entonces, son muchos desafíos, trato de tomármelos con los pies en la tierra y estar consientes de que venimos de una historia que nos excede“, sostuvo.

Frente a la agenda internacional que podría tener durante su mandato, Boric destacó que “hoy día como planeta nos salvamos juntos o nos hundimos por separado, y en eso hay cada vez más eventos que están dando cuenta de la necesidad de pensar más allá de las fronteras de los Estado-Nación”.

“La vieja frase que hoy día le podríamos cambiar el sustantivo pero ‘proletarios del mundo uníos’ sigue estando plenamente vigente y la idea de que tenemos que unirnos más allá de las identidades particulares que tengamos para enfrentar, por ejemplo, la crisis climática, que es una urgencia de vida o muerte; para enfrentar las crisis migratorias, que en América Latina, en Europa, en América del Norte son cuestiones que son desgarradoras humanitariamente y que están pasando ante nuestros ojos y que no tenemos respuestas dentro de los Estados nacionales”, agregó.

El presidente electo recalcó en que “si no somos capaces de darnos cuenta que esta solución tiene que ser colectiva y global, y en donde tenemos que ayudarnos entre todos, la verdad es que vamos a seguir en un loop infinito que nos está haciendo mucho daño”.

Ante los retos que tendrá en su próximo gobierno, Gabriel Boric indicó que “uno de los principales desafíos que tenemos es poder hacer un gobierno que sea efectivamente transformador y que siente las bases para un cambio en el modelo de desarrollo con minoría parlamentaria”.

“En ese sentido vamos a tener que atrevernos a salir de nuestras identidades particulares, que muchas veces nos gusta defender con mucho ahínco, para invitar a más gente a esta gesta y ahí, yo siento que en el debate público en el mundo en general, después de la crisis del 2008, y más reforzado aún después del COVID, en Chile -en particular- hay un consenso de que no podemos seguir en la lógica de que hayan esferas de la sociedad que estén completamente entregadas a las manos del mercado, en particular lo que conocemos como derechos sociales”, manifestó.

El futuro mandatario enfatizó que “en Chile, que ha sido la cuna del neoliberalismo desde principios de los ’80, se instaló una hegemonía muy grande en torno a que era razonable hacer de la educación, de la salud, de las pensiones, de la vivienda un espacio de negocio en donde cada uno dependía de su mérito y mérito estaba muy asociado a las condiciones materiales de vida”.

“Eso es algo que queremos cambiar. Nuestro norte, y lo que nos une hoy día más allá de nuestras identidades particulares, es la construcción de un Estado que garantice derechos sociales universales en temas tan lógicos, tan básicos como la vivienda, la salud, la educación, las pensiones”, sentenció.