Gabriel Boric cuestiona nuevo estado de excepción contemplado en reforma constitucional de Kast: “Una limitación de libertades inédita que no se había visto en la democracia chilena”

El expresidente Gabriel Boric participó en la presentación del libro La montaña rusa: crónica de una crisis y cómo se superó (2019-2024), del exministro de Hacienda Mario Marcel en la Región de Magallanes.

En ese contexto, sostuvo que quienes participan en política tienen que tener un ánimo de colaboración, independiente del gobierno, para avanzar en políticas de Estado. Sin embargo, subrayó que esto “no significa ceder en convicciones que son claras” y agregó que eso se demostró con la votación del progresismo en la megarreforma impulsada por la administración de José Antonio Kast.

“Toda la oposición rechazó la reforma regresiva del Presidente, y yo espero que haya una oposición franca, respetuosa, pero abierta, clara y firme respecto de esta reforma constitucional que quieren instaurar un estado de sitio de 240 días con la atribución exclusiva del Presidente de la República, con una limitación de libertades inédita que no se había visto en la democracia chilena”, enfatizó el militante del Frente Amplio (FA).

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, en entrevista con Tolerancia Cero de CNN Chile, abordó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y se refirió al debate sobre la reforma constitucional.

“Hay que desmitificar esto de que la Constitución es intocable; se puede tocar de manera inteligente y acotada”, afirmó. Respecto del debate en el Congreso, planteó que espera que diversos sectores se sumen a la discusión.

“Habrá un proceso legislativo. Nosotros ponemos a disposición del Legislativo esta propuesta. No estamos enamorados (de la reforma) ni queremos que salga tal cual; ojalá la podamos defender. Pero lo que esperamos es aportar argumentos y que, por supuesto, los parlamentarios, con su experiencia y conocimiento, la enriquezcan, comenten y salga adelante”, aseguró.

Cabe mencionar que la reforma constitucional tiene como objetivo fortalecer el sistema nacional de seguridad pública y propone la creación de un nuevo estado de excepción de seguridad pública.

Este nuevo estado de excepción se podrá decretar en caso de una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública, y será el Presidente de la República quien lo declare y determine las zonas donde se aplicará. La medida podrá extenderse hasta por 120 días y ser prorrogada una vez por el mandatario, lo que permitiría extender su duración hasta por 240 días.

#HoyEsNoticiaCNN | Marisol Peña, expresidenta del TC, por nuevo estado de excepción propuesto en reforma constitucional: “Es preocupante la extensión de tiempo”@matiburgos

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#HoyEsNoticiaCNN | Marisol Peña, expresidenta del TC, por nuevo estado de excepción propuesto en reforma constitucional: “Lo importante es que no pase mucho tiempo en que la facultad de mantener zonas bajo un estado de excepción esté radicada únicamente en el presidente (…) La… pic.twitter.com/h25zJnnqip — CNN Chile (@CNNChile) August 18, 2026

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