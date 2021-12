El presidente electo, Gabriel Boric, se refirió al eventual diálogo que sostendría su futura administración con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), con el objetivo de reestablecer el orden y la seguridad en la macrozona sur.

Durante la jornada del jueves, la integrante del comando presidencial del nuevo mandatario Izkia Siches manifestó que para tratar la situación en el sur del país “tenemos que hacer un trabajo público y diálogo con todos los actores, incluso con la CAM”.

Lee también: Rathgeb y diálogo en La Araucanía: “El acercamiento siempre se debe ofrecer, pero tiene que deponerse la violencia”

¿Qué dijo Boric?

Esta mañana se le consultó al presidente electo sobre el tema y si comparte las declaraciones de Siches. “Nosotros vamos a dialogar con todos los que estén disponibles para llevar el camino de la paz, esa es nuestra posición”, respondió.

“Con todos quienes quieran retomar la paz nosotros vamos a tener diálogo y ahí nosotros tenemos que, como futuro gobierno, ser muy cuidadoso en esto”, agregó.

En ese sentido, Boric pidió “que también seamos todos cuidadosos, porque es un tema muy sensible, hay gente que ha sufrido mucho, ya sea en el pueblo nación mapuche o las víctimas de atentado o de violencia”.

“Así que en esto no especulemos, no le subamos el volumen a polémicas, no busquemos cómo pisar palito. Vamos a ser muy cuidadosos para tener un buen resultado durante nuestro gobierno”, sentenció.