Este jueves Izkia Siches, la ex jefa de campaña del presidente electo, Gabriel Boric, respondió a la declaración de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), emitida a través de su líder, el comunero Héctor Llaitul, en que se reafirmó que el grupo continuará en resistencia reivindicando la violencia política como un instrumento, a su juicio, legítimo su lucha “sea quien sea que esté gobernando“.

En su rol de vocera, Siches enfatizó en la necesidad de desarrollar un diálogo transversal en la macrozona sur, incluyendo a la CAM de ser necesario con el objetivo de restablecer el orden y seguridad.

En medio de las muchas reacciones que sus dichos generaron en la política, CNN Chile conversó con el diputado de Renovación Nacional por el Distrito 22, Jorge Rathgeb, quien aseguró que “un gobierno que viene asumiendo tiene que ocupar todas las herramientas y creo que buscar el diálogo siempre es bueno”.

Sin embargo, advirtió que “me gustaría que se condenara la violencia venga de donde venga, por cuanto muchos de los personeros que van a ser gobierno, durante estos meses o años, no han condenado la violencia que se ejerce en La Araucanía, por lo tanto, al no condenarla, la avalan“.

“Yo soy víctima, podría tener una posición distinta, pero creo que dialogar es buscar alguna solución o entender la posición en que está el otro”, sostuvo el parlamentario. No obstante, indicó, “creo que ese diálogo debe realizarse deponiendo las armas“, planteó.

Respecto específicamente a la CAM, Rathgeb apuntó a que “es una de las organizaciones que se atribuyen hechos de violencia en la región de La Araucanía, pero hay muchas otras más que no obedecen a esa estructura de la CAM, por lo tanto, hay que invitar a otras organizaciones u otros movimientos que ejercen violencia en la región“.

En cuanto a la labor del gobierno de Sebastián Piñera, recordó que “cuando Alfredo Moreno asumió el Ministerio de Desarrollo Social, al principio, avanzó bastante respecto de ese tema, bien o mal“, no obstante, “con la muerte del joven Catrillanca, finalmente todo volvió a fojas cero“. Junto a eso, continuó, “con una serie de situaciones que vinieron después, como el caso Huracán, que fueron enredando la situación que hoy se está viviendo”.

Por lo tanto, insistió en que “creo que el acercamiento siempre se debe estar ofreciendo, pero tiene que deponerse la violencia, no puede dialogarse si se está apuntando con un arma, amenazando a las personas, tratando de destruir fuentes laborales, producción agrícola o transporte que abastece porque, de otra manera, no se puede avanzar”.

Finalmente, sobre el estado de excepción que tiene a la región con intervención militar, Rathgeb señaló que “por el momento, se mantendrá hasta que sea necesario“, detallando que “presentamos una iniciativa para modificar la Constitución, cosa que el plazo de este estado de excepción no sea hasta 15 días, sino que hasta 30“.

“Esta prórroga de cada 15 días hace que las fuerzas del orden y seguridad, además de las Fuerzas Armadas, no puedan planificar este tema a largo plazo, porque tienen que estar pensando en si les van a renovar el estado de excepción”, agregando que “la cantidad de contingente que debe ser destinado a la región de La Araucanía no está regulada constitucionalmente, sino que es un tema que debe determinar el gobierno o las FF.AA. por lo que, como parlamentario, he solicitado aumentar la dotación“.