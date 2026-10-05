Gabriel Boric a 38 años del triunfo del NO: “A ustedes les debemos la democracia en la que hemos crecido”

El expresidente Gabriel Boric entregó un mensaje en el aniversario del triunfo del NO, ocurrido el 5 de octubre de 1988.

El exmandatario, a través de X, compartió una reflexión sobre la importancia de este proceso, en el que la ciudadanía debía escoger si aceptaba o rechazaba un nuevo periodo de Augusto Pinochet.

“En un nuevo aniversario del histórico y épico triunfo del NO, recuerdo y agradezco a todos y todas quienes durante años lucharon contra la dictadura. A ustedes les debemos la democracia en la que hemos crecido. Aprendiendo de su experiencia, nuestra tarea es defenderla y profundizarla”.

Cabe mencionar que el plebiscito se realizó en plena dictadura en el país. En ese contexto, la oposición al régimen de Augusto Pinochet se congregó en la Concertación de Partidos por la Democracia en torno a la opción NO, realizó concentraciones públicas y participó en diversos espacios para promover el retorno de la democracia.

En un nuevo aniversario del histórico y épico triunfo del NO, recuerdo y agradezco a todos y todas quienes durante años lucharon contra la dictadura. A ustedes les debemos la democracia en la que hemos crecido. Aprendiendo de su experiencia, nuestra tarea es defenderla y profundizarla. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) October 6, 2026