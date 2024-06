Frente feminista DC respalda proyecto de aborto legal y llama a diputados del partido a “dar el ejemplo en el Congreso”

Luego del anuncio del Presidente Boric en la Cuenta Pública, los parlamentarios de la Democracia Cristiana advirtieron que el proyecto los aleja del Ejecutivo y los insta a "volverse de oposición".

El anuncio de aborto legal “es prácticamente una invitación a que la DC se vuelva de oposición”. Así reaccionaban los parlamentarios de la Democracia Cristiana (DC) ante el anuncio que hizo el Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública, cuando señaló que presentaría ante el Congreso el proyecto de aborto legal.

Sin embargo, ahora el Frente Feminista de la Democracia Cristiana emitió un comunicado en el cual señalan que la Democracia Cristiana tiene un compromiso irrestricto con la defensa, promoción y garantía de los DD.HH., “especialmente de las niñas, mujeres disidencias, personas mayores y en situación de discapacidad en nuestro país durante toda su experiencia vital, esto incluye el derecho a abortar y a tener una muerte digna”.

En esa línea, advierten que las opiniones entregadas por los diputados de la falange “no han sido consultadas en ninguna instancia institucional de nuestro partido, mucho menos con las organizaciones de mujeres que dentro de él se desenvuelven”.

Y subrayan que la bancada está compuesta por cinco hombres: Eric Aedo, Alberto Undurraga, Héctor Barría, Ricardo Cifuentes, Felipe Camaño, a quienes llaman a creer y fomentar el diálogo al interior de la colectividad y “dar el ejemplo en el Congreso”. Esto último luego de que los parlamentarios advirtieran que el anuncio de aborto los aleja del Gobierno.

Lee también: Ministra Vallejo precisa que proyecto no será de aborto libre: Tendrá límite de semanas y reglamento

“No se puede condicionar el diálogo y las necesidades de nuestras y nuestros compatriotas a creencias religiosas que no encuentran su espacio natural de desarrollo en el trámite legislativo”, dicta el escrito.

Asimismo, desde la agrupación -que no es una instancia oficial de la DC- recalcan que el aborto legal no se aborda como un dogma por el humanismo cristiano, y recuerdan que la Democracia Cristiana es un “partido de izquierda no confesional”.

“En cuanto a definiciones doctrinarias, nos encontramos en estado de Congreso Ideológico y hasta que esta materia no se resuelva, las y los demócratas cristianos nos encontramos en libertad de acción”, añaden.

Lee también: Presidente Boric niega presuntos fines electorales tras proyecto de aborto legal: “Es un tema de convicciones”

Finalmente, piden a todas las fuerzas progresistas trabajar de manera activa en pos de la unidad para dar un “futuro diferente” a las nuevas generaciones, “donde la desconcentración del poder y la transparencia abran camino a una sociedad cuyo verdadero centro sea el respeto por la dignidad de las personas en toda su diversidad”.