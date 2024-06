Presidente Boric niega presuntos fines electorales tras proyecto de aborto legal: “Es un tema de convicciones”

El mandatario dijo entender que hay “diferentes visiones en la sociedad y en el Congreso", pero aseguró que "sería inaceptable es que se niegue la discusión".

Este lunes, el presidente Gabriel Boric negó que el proyecto de ley de aborto libre que anunció este sábado en la Cuenta Pública tenga fines electorales.

¿Qué dijo el presidente Boric sobre el proyecto de aborto?

Tras el comité político ampliado, el mandatario señaló que le “sorprende” que se plantee esa intención. “Ha habido interpelaciones sobre si esto es un tema electoral o no”, partió señalando.

“Me gustaría decirle a todos quienes están escuchando que en materia de derechos de las mujeres no hay una interpretación por parte del Gobierno ni mía respecto de cuáles son los beneficios para la próxima elección”, aclaró.

En esta línea, el jefe de Estado aseguró que para su administración es un tema “de convicciones” el hecho de que las mujeres tengan “derecho a decidir”. “Por lo tanto, de esa manera lo planteamos y es un tema que se tiene que discutir”, agregó.

Finalmente, dijo entender que hay diferentes visiones en la sociedad y en el Congreso, pero “lo que sería inaceptable es que se niegue la discusión respecto de este tema, que se pueda opinar y debatir públicamente como corresponde a una democracia”.

Ministra Tohá también rechaza las acusaciones

Más temprano este lunes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, también rechazó las acusaciones de posibles fines electorales. “No sigo mucho ese análisis, porque yo creo que el tema del aborto es un tema gigantesco“, afirmó en conversación con Tele13 Radio.

“No es un tema que la mayoría de la gente esté vibrando con él, pero para quien le afecta es una tragedia. Es una tragedia de la cual muchas veces la sociedad no se conecta, da la espalda, mira para otro lado. Entonces yo creo que esto sí es muy importante para las mujeres que les ha tocado vivir esto”, afirmó.

La secretaria de Estado reconoció que no cree que sea hoy un tema general “de la opinión pública”. Sin embargo, sostuvo que “eso no puede significar que no lo tomemos, porque hay detrás de esto, son discusiones de la civilización en realidad (…). En todas partes son dilemas que no se les puede hacer el quite”.