Ministra Vallejo precisa que proyecto no será de aborto libre: Tendrá límite de semanas y reglamento

El presidente Boric anunció en la Cuenta Pública que este año presentará un proyecto de aborto legal. La decisión fue celebrada en sectores del oficialismo, pero también rechazado en gran parte de la oposición. La DC dijo que la iniciativa los aleja del Gobierno, ante lo cual la vocera “no tirar por la borda” los avances conjuntos.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, precisó que el proyecto de aborto anunciado por el presidente Gabriel Boric no tendrá interrupción del embarazo libre, sino que contará con límite de semanas y reglas.

En su tercera Cuenta Pública, el mandatario informó que durante el segundo semestre de este año presentará una iniciativa de aborto legal. Esto fue celebrado desde sectores del oficialismo, especialmente en Apruebo Dignidad, pero también rechazado en gran parte de la oposición. De hecho, desde el Partido Republicano (PLR) anunciaron que cortarán relaciones con el Gobierno y que se opondrán a la presencia de subsecretarios en comisiones legislativas de la Cámara mientras la decisión del jefe de Estado no sea revertida.

Además, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, afirmó que, si bien toda discusión es bienvenida, el proyecto los aleja del Ejecutivo.

¿Qué dijo Vallejo?

Este domingo, en entrevista con Canal 13, se le consultó a la ministra Vallejo por la molestia que ocasionó en la oposición el anuncio del proyecto, considerando que podría comprometer los acuerdos por otras iniciativas, como la compleja tramitación que ha tenido la reforma previsional. “Yo creo que la oposición debería no utilizar esto como una excusa. Una cosa son las pensiones de los adultos mayores, otra es cómo redistribuimos mejor la riqueza que se produce en nuestro país y otra cosa son los temas asociados a la salud de las mujeres y su derecho decidir cuándo poder interrumpir el embarazo si así lo desea, con un límite obviamente de semanas. Esto no es aborto libre como se ha planteado. Es un aborto legal, tiene ciertas reglas”, respondió.

Bajo ese punto, la vocera indicó que el anuncio del presidente tiene que ver con un tema necesario de discutir en una democracia sin dogmatismos y que no debe ser encapsulado en un tema moral. “Todos tenemos nuestras propias opiniones y opciones -quiénes abortarían, quiénes no abortarían en momentos difíciles-, incluso las religiosas, pero aquí tenemos un problema que no se ha terminado de resolver porque aunque sea ilegal o esté criminalizado se sigue produciendo”, añadió.

Al respecto, se le insistió a la ministra por el anuncio del mandatario, teniendo en cuenta el escenario político que tiene el Gobierno en el Congreso. “Nunca hemos tenido votos en el Parlamento, si somos minoría desde que asumimos como Gobierno”, contesto. Sin embargo, “eso no nos puede inmovilizar y tenemos un programa por el cual fuimos elegidos, por un proyecto que tiene sus propias convicciones y horizontes, y lo que buscamos cuando presentamos estos temas es enfrentar los debates difíciles para que la ciudadanía también pueda ser parte de este proceso, para que pueda conocer las posiciones, para que pueda, incluso, a veces también de posición, porque de eso se trata una democracia. Y sobre todo, porque un Gobierno que se hace cargo de las urgencias y necesidades del país, es un Gobierno que se hace cargo finalmente de gobernar. El Gobierno no puede solo estar pensando en los temas fáciles”, agregó.

De este modo, reiteró en la necesidad de que exista disposición a discutir y dialogar, ya que “negarse a la discusión, debilita la democracia”.

Llamado a la DC

Posteriormente, la ministra Vallejo se refirió a las declaraciones del diputado Undurraga, sobre el alejamiento que siente ahora la DC con el Gobierno debido al anuncio del proyecto de aborto. “Nosotros tenemos un tremendo trabajo -más allá de lo que los partidos hayan acordado en materia municipal-, en materia legislativa, en materia de políticas públicas, con nuestro oficialismo, pero también con la Democracia Cristiana, que hemos, además, reforzado la agenda de seguridad, la agenda económica, varios proyectos de ley que han sido de iniciativa también de la Democracia Cristiana, que hemos considerado importantes para poder avanzar”, comentó.

“Entonces, yo lo que creo que en esto está bien, tenemos diferencias, nosotros no vamos a obligar a nadie a opinar de cierta manera, lo que queremos es que esto se discuta independiente de todo lo que hemos ido construyendo en conjunto como sociedad y de lo cual nos podemos sentir orgullosos, porque efectivamente nuestro país ha ido avanzando”, continuó.

Es así que la ministra pidió no hipotecar, ni echar “a la basura”, ni menos tirar “por la borda todo lo que hemos ido dialogando, construyendo como país, por una sola diferencia que podamos tener”.

“Yo creo que además Chile se merece que en la política no caigamos en ese juego. Si tenemos otras cosas en común, a lo mejor en esto no, eventualmente en otras oportunidades podríamos tenerla o quién sabe, pero no por tener una diferencia en un aspecto vamos a echar por la borda todo lo demás”, sentenció.