Flores y dudas sobre candidato presidencial oficialista: “Pareciera que lo único que puede unir a la centroizquierda es Bachelet”

El senador cuestionó la poca claridad política que existe actualmente en el sector y abogó por la apertura de espacios para nuevas candidaturas, como la de la ministra del Interior, Carlina Tohá

“Lo único que puede unir a la centroizquierda es Michelle Bachelet”.

Así respondió este miércoles el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, a las dudas sobre el futuro candidato presidencial que representará al oficialismo en las elecciones de este año.

“La derecha tiene tres candidatos corriendo hace casi cinco años que están peleando entre ellos”, señaló el parlamentario en conversación con T13 Radio, enfatizando en que esta batalla interna le da más posibilidades de ganar a un candidato de centroizquierda.

No obstante, dijo que actualmente “pareciera que no hay claridad política (…) estamos contra los plazos y todavía no tenemos siquiera un nombre”.

“Pareciera que lo único que puede unir a la centroizquierda es Bachelet”, emplazó.

“La situación se dificulta mientras no le dejen espacios a nuevos liderazgos”, cuestionó en paralelo Flores.

Esto haciendo referencia a la posible candidatura de la ministra del Interior, Carolina Tohá, a quien el parlamentario elogió, calificándola como “muy inteligente”.

“Pero tiene que cultivar algunas habilidades blandas para poder generar empatía y un poquitito más de cariño para que todos se le puedan sumar detrás”, añadió el senador.

En torno a la idea de una propia candidatura presidencial, Flores manifestó esperar que la DC “diga algo, siga un procedimiento. Porque seguimos callados”,

“Estamos fuera del Gobierno, no nos consideramos una oposición propiamente tal. Entonces, ¿qué somos?, ¿en qué estamos?”, inquirió.

Finalmente, abogó por un procedimiento de elección interna si es que el partido quisiera proponer un candidato para futuras primarias oficialistas.