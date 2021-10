Este jueves, los diputados de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper y Luis Pardo acudieron a la Convención Constitucional para “fiscalizar” el funcionamiento del órgano redactor.

“Hemos venido en el marco de nuestra función fiscalizadora como diputados”, manifestó Schalper. “Veo con preocupación que se pretenda a alterar el contenido del acuerdo 15 de noviembre y la reforma constitucional correspondiente”, agregó.

Tras la visita, el también secretario general de RN manifestó que es “preocupante la ausencia de debate y deliberación” al interior de la entidad. Además, denunció la existencia de “graderías y varios escaños vacíos”.

Al respecto, expresó que como diputados: “exigiremos que se transparenten gastos de cara a la Ley de Presupuesto y que nos informen posibilidades de acceso de la prensa”.

Reacciones

La visita de Schalper causó molestia entre algunos convencionales constituyentes. Por ejemplo, Manuel Woldarsky manifestó por medio de su cuenta de Twitter: “un diputado tuvo la osadía de ‘fiscalizar’ la Convención, justo cuando nadie lo pescó porque nosotros sí estábamos trabajando”.

“No tuve la posibilidad de darle mi ‘impresión’”, agregó el ex representante de Pueblo Constituyente. “Por cierto, no cuenta con facultades para hacer lo que sea que quisiera hacer aquí”, agregó.

El comentario del convencional fue respondido por el parlamentario oficialista, quien le expresó: “si usted cree que tiene poderes ilimitados, entonces se saltó la clase de democracia y Republica”.

“Los vamos a seguir fiscalizando. Yo antes de votar la ley de presupuesto quiero ver en qué gastan los recursos, más allá de los asesores y las asignaciones autodeterminadas”, añadió.

Posteriormente, Schalper publicó otro tuit en el que emplazó a los integrantes del órgano redactor que han cuestionado su visita al ex Congreso.

“Algunos constituyentes alegan porque los fiscalizamos. ¿Qué se creen? La Convención es fruto de una reforma constitucional. Entonces, fuimos a fiscalizar si se estaba cumpliendo su voluntad. Sin contar nuestra obligación de representar y fiscalizar gastos de cara a Ley de Presupuesto”, afirmó.

Por su parte, los convencionales Marco Arellano, Ingrid Villena, Loreto Vallejos, Nicolás Núñez, Constanza San Juan, Bessy Gallardo, Cristóbal Andrade, Adriana Ampuero y Manuel Woldarsky publicaron un irónico tuit acusando que fueron fiscalizados por Schalper.