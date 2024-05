Cómo Fiscalía identificó a los responsables de megaincendios en Valparaíso: Valencia dice que “son casos aislados”

El persecutor también detalló que la relación entre los dos presuntos autores de los siniestros no era circunstancial, sino que implicaba una confianza previa.

Este domingo, el fiscal nacional Ángel Valencia se refirió a la formalización de Francisco Mondaca, bombero voluntario, y Franco Pinto, exbrigadista de Conaf, acusados de ser los presuntos autores de los incendios que afectaron a la Región de Valparaíso en febrero.

Durante la audiencia, el Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra ambos sujetos por representar un peligro para la sociedad.

En ese contexto, Valencia explicó, en conversación con TVN, que desde el inicio de los siniestros, los equipos fiscales comenzaron a trabajar en una investigación que tomó meses.

“La comunidad tiene que entender que muchas veces el que no tengamos detenciones de inmediato no significa que no estemos trabajando y avanzando”, afirmó, señalando que informar constantemente sobre los avances podría alertar a los sospechosos.

Detalles de la investigación

El fiscal explicó que durante el proceso investigativo, las fotografías de focos de inicio de los incendios fueron clave para identificar la intervención de terceros y lograr identificar a los sospechosos.

La indagatoria policial permitió detectar los vehículos que habían transitado por el lugar y las comunicaciones realizadas.

“A partir de la identificación del tipo de vehículo y siguiendo las cámaras, se pudo identificar dónde un vehículo de aquellas características había transitado por el lugar del incendio, hasta dónde se dirigió y cuáles eran sus características”, explicó.

Así, el persecutor indicó que el trabajo incluyó rastrear todos los vehículos de una marca y color específico en Chile y en Valparaíso, hasta encontrar uno cerca de una compañía de bomberos.

Respecto a Pinto, aseguró que es “muy injusto” pensar que todos los brigadistas de Conaf estarían dispuestos a realizar actos similares.

“Son casos, hasta aquí, lo que nos muestra la experiencia, que son muy aislados”, agregó.

Motivaciones “económicas” y vínculos entre los sospechosos

El fiscal reafirmó que el exbrigadista tendría motivaciones económicas para planear el siniestro.”La motivación que tendría este sujeto es que habría sido simplemente económica”, señaló.

En el caso del bombero, Valencia detalló que “al parecer, habría una motivación relacionada con las ganas de apagar un incendio“.

Sobre el vínculo entre ambos, Valencia detalló que la relación no sería circunstancial solo por estos incendios y que es esperable una confianza previa para hacer una propuesta de esta naturaleza.

“Hace sentido que una persona que concurre a apagar incendios y que tiene valores francamente muy distorsionados pueda concertarse con otra para provocar un incendio para matar el tiempo“, puntualizó.