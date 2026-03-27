Fiscalía pide formalizar a Joaquín Lavín León por fraude al Fisco, tráfico de influencias y otros delitos

El Ministerio Público también solicitó formalizar a Arnaldo Domínguez, Felipe Vásquez y Juan Silva.

Este viernes, la Fiscalía Metropolitana Oriente ingresó una solicitud para formalizar al exdiputado Joaquín Lavín León, luego de que la Corte Suprema confirmara el desafuero del parlamentario el 20 de marzo.

El Ministerio Público programó la audiencia de formalización para el próximo lunes 4 de mayo a las 9:00 horas en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, según consignó T13.

La pareja de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, está siendo investigada por delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, tráfico de influencias y uso de instrumento privado mercantil falso.

Adicionalmente, la Fiscalía solicitó la formalización de Arnaldo Domínguez, Felipe Vásquez y Juan Silva. El documento fue firmado por la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra.