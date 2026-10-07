Bono de $100 mil por alza de las bencinas: Congreso aprueba extensión del beneficio hasta diciembre

Este miércoles, el Congreso Nacional despachó el proyecto de ley que extiende por nueve meses el bono de $100.000 destinado a conductores de taxis, colectivos y de transporte escolar que cumplan con los requisitos correspondientes.

La confirmación fue entregada por el Ministerio de Hacienda, quien valoró la iniciativa que busca prolongar el beneficio, el cual fue pagado entre abril y septiembre de este año.

El beneficio se creó para mitigar el impacto del alza internacional de los combustibles sobre los costos de operación del transporte remunerado de pasajeros.

Ahora, con la nueva tramitación, se extenderá por tres meses más, lo que corresponde a octubre, noviembre y diciembre .

Además, el proyecto contempla un bono equivalente para la pesca artesanal y amplía hasta 2028 el plazo de aportes al FOGAPE.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

La ayuda social se entrega a través de la Cuenta Rut de BancoEstado y cada persona natural beneficiaria podrá recibir un máximo de $100.000 al mes.

Las personas que pueden acceder son los propietarios y meros tenedores de taxis y colectivos que estén inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros y que permanezcan a este al momento del pago.

Los propietarios y meros tenedores de vehículos inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares también están incluidos.

A ellos se suman los propietarios y meros tenedores de vehículos que presenten servicios de transporte público de pasajeros entre Tacna y Arica, de acuerdo a las modalidades del convenio entre Chile y Perú.

¿Cómo solicitar el bono?