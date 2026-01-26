“Se llevó a cabo en el momento oportuno”: Fiscalía habla sobre horario y procedimiento tras detención de Ángela Vivanco

El fiscal Marco Muñoz confirmó que la orden del 7° Juzgado de Garantía incluyó detención y entrada y registro. Aseguró que no hubo incidentes y que se le leyeron sus derechos.

La Fiscalía Regional de Los Lagos defendió el horario y el desarrollo del procedimiento que terminó con la detención de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien quedó a la espera de su formalización este lunes en el marco del caso conocido como “Muñeca Bielorrusa”.

Tras la diligencia ejecutada por personal del OS7 de Carabineros, el fiscal Marco Muñoz —a cargo del procedimiento— evitó entregar antecedentes de fondo sobre la investigación, aunque sí describió el cumplimiento de la orden judicial y recalcó que no existió irregularidad en el horario.

“Se dieron cumplimiento a todas las formalidades legales”

Muñoz explicó que la Fiscalía dio cumplimiento a una resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la que contempló tanto la detención como una orden de entrada y registro en el domicilio de la exmagistrada.

“Se dio cumplimiento a una resolución judicial emanada del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que tiene por objeto practicar la detención y orden de entrada y registro de doña Ángela Vivanco Martínez”, sostuvo el persecutor.

El fiscal agregó que el procedimiento se realizó “de manera normal”, con lectura de derechos y sin incidentes. “No hubo ningún inconveniente ni altercado”, afirmó.

“En el momento oportuno”

Ante dudas por el horario del operativo, Muñoz sostuvo que la diligencia se realizó cuando existió resolución judicial habilitante. “La diligencia se llevó a cabo en el momento oportuno, una vez que se tuvo la resolución respectiva”, indicó.

Vivanco figura como imputada en la investigación por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos vinculados a la denominada “trama bielorrusa”, asociada al conflicto entre Belaz-Movitec y Codelco. Su formalización quedó prevista para este lunes.