Fiscalía descarta calidad de testigo o imputado de Gonzalo Winter en Caso Sierra Bella

Tras consultas de medios de comunicación, el ente persecutor aclaró la situación del parlamentario del Frente Amplio.

Este viernes, la Fiscalía Regional de Coquimbo aclaró que el diputado del Frente Amplio y precandidato presidencial, Gonzalo Winter, “no está en calidad de testigo o imputado” en el marco de la investigación por la frustrada compra de la Clínica Sierra Bella.

¿Qué dijo Fiscalía?

“El señor diputado de la República, Gonzalo Winter E., no está en calidad de testigo o imputado y no ha prestado declaración en la causa dirigida por el Fiscal Regional, Patricio Cooper”, indicó el Ministerio Público a través de un comunicado, en respuesta a consultas de medios de comunicación.

La Fiscalía explicó que la instrucción entregada a la Policía de Investigaciones (PDI) surgió a raíz de una petición de una parte querellante para ubicar a un testigo que —eventualmente— podría tener información vinculada al parlamentario. La causa continúa en curso bajo la dirección del fiscal Cooper.

Horas antes de este pronunciamiento oficial, Winter ya había negado cualquier vínculo con el caso, luego de que un reportaje de Meganoticias informara sobre una supuesta orden de la Fiscalía para investigar un eventual rol del legislador en la fallida transacción.

“No estoy involucrado”

“Quiero ser categórico: no estoy involucrado de modo alguno en la compra de la Clínica Sierra Bella”, aseguró el diputado. Según relató, se comunicó directamente con el fiscal Cooper, quien le habría confirmado que “la información entregada por los medios es falsa: no he sido citado a declarar”.

Además, Winter aseguró que el reportaje fue retirado del canal de YouTube de Meganoticias y exigió que se reponga para poder tomar las acciones legales correspondientes. “Quiero invitar a todos los periodistas de Chile a que lo vean, porque el periodismo está guardado a ser el guardián de la verdad”, manifestó.

El caso Sierra Bella ha generado diversas repercusiones desde comienzos de 2023, cuando el municipio de Santiago —liderado entonces por la alcaldesa Irací Hassler— intentó adquirir el recinto privado para transformarlo en un centro de salud municipal.

La operación fue frenada tras cuestionamientos legales, técnicos y administrativos, dando paso a una indagatoria penal que sigue vigente.

Mira el comunicado de Fiscalía