Fiscal por desaparición de Julia Chuñil: “No existen antecedentes para afirmar que ejerciera una labor política o de activista organizada”

La persecturoa Tatiana Esquivel además acotó que el Ministerio Público está trabajando en "diversas hipótesis, todas aún abiertas".

La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, se refirió a la investigación de la desaparición de Julia Chuñil, la que se produjo en noviembre de 2024 en Máfil, lugar en el que se le perdió la pista.

En este contexto, la fiscal Esquivel se refirió a las versiones emitidas por la abogada de la familia Chuñil, quien apuntó a evidencias que tendría el Ministerio Público y que dirían relación con dichos del empresario Juan Carlos Morstadt en relación con que a la mujer desaparecida la habrían “quemado“.

Consultada por La Segunda sobre las certezas a las que ha llegado la fiscalía respecto a este caso, Esquivel sostuvo que “esta investigación es compleja desde su origen. La denuncia por presunta desgracia se interpuso el domingo 10 de noviembre de 2024, mientras que el último registro conocido de doña Julia del Carmen Chuñil Catricura corresponde al viernes 8 de noviembre”.

“Esa diferencia inicial condicionó el trabajo investigativo, pues en ese lapso se pudieron modificar escenarios y dificultar la recolección de evidencias. A ello se suma la naturaleza del lugar: un sector rural extenso, con quebradas, cursos de agua y una baja densidad poblacional, donde las condiciones climáticas y topográficas complejizan el rastreo. Nuestro compromiso es avanzar con rigor técnico, objetividad e independencia, siempre en el marco del debido proceso y con pleno respeto a los derechos de todas las personas involucradas”, añadió.

Del mismo modo, se le preguntó si es que Julia Chuñil era efectivamente una activista medioambiental, ante lo cual sostuvo que “según los antecedentes reunidos, doña Julia Chuñil era una mujer trabajadora y conocida en su entorno local. Se desempeñaba en labores productivas de pequeña escala —principalmente venta de semillas, papas, harinas y madera—, y mantenía vínculos de cooperación con sus vecinos”.

“No existen antecedentes que permitan afirmar que ejerciera una labor política o de activista organizada. Más bien se trataba de una mujer dedicada a su familia y a sus actividades agrícolas, con una vida propia del ámbito rural”, acotó.

Consultada sobre los dichos de la abogada de la familia de que sería un error enfocar la investigación en los hijos de Chuñil, la fiscal indicó que “el Ministerio Público actúa con objetividad, independencia y estricto apego a la ley. Desde el inicio se ha trabajado bajo una estrategia amplia y técnicamente fundada, que contempla diversas hipótesis, todas aún abiertas (…). Ninguna persona es objeto de investigación por razones subjetivas. Cada actuación se basa en antecedentes verificables”.