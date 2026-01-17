Fiscal Esquivel define como área de interés “todo el domicilio” de Julia Chuñil

La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, afirmó que el domicilio de Julia Chuñil es una zona de interés, debido a que “hemos logrado demostrar, y el tribunal así lo ratificó, que el homicidio de doña Julia ocurrió aquí”.

Este sábado, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, entregó un reporte sobre las diligencias que se están desarrollando en la zona donde vivía Julia Chuñil.

En el marco del cuarto día de trabajo en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, Esquivel detalló que “se ha instalado en el domicilio de doña Julia un equipo de trabajo enfocado específicamente en la búsqueda de evidencia relevante y, sobre todo, en dar con el cuerpo de doña Julia”.

En cuanto a las pericias realizadas en la bodega del inmueble, remarcó que “por el éxito del desarrollo de estas diligencias no las podemos revelar, pero sí confirmar que este trabajo ha sido planificado, programado y continuo, y que todavía no concluye”.

Asimismo, sostuvo que este rastreo es de carácter forense, por lo que cuenta con la presencia de peritos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, y que las distintas evidencias levantadas están siendo sometidas a análisis.

Finalmente, sobre el despliegue en la zona, la persecutora señaló que “el lugar en sí es un punto de interés porque hemos logrado, como Fiscalía, demostrar, y el tribunal así lo ratificó, que el homicidio de doña Julia ocurrió aquí”.

Además, detalló que se trata de una zona territorial extensa, que cuenta con construcciones en su interior, como la casa de Chuñil, además de vegetación y otras particularidades propias del entorno.

“Nuestro lugar de interés es todo el domicilio de doña Julia”, subrayó.