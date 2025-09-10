Fiestas Patrias: Anuncian “peaje a luca” por masiva salida de vehículos proyectada desde la Región Metropolitana

Las medidas regirán entre el viernes 12 y el domingo 21 de septiembre, es decir, tanto para la salida como el retorno de la RM.

Debido a la masiva afluencia de vehículos proyectada para la capital debido a las celebraciones de Fiestas Patrias, habrá una serie de medidas, como el peaje a luca y la restricción de camiones en las principales carreteras de la Región Metropolitana.

Por ello, entre este viernes 12 y el domingo 21 de septiembre regirá el período de contingencia, cuando se espera que salgan de la RM más de un millón de vehículos.

Las autoridades estiman que los días de mayor flujo de salida serán:

Viernes 12

Sábado 13 (entre las 10:00 y 14:00 horas)

Miércoles 17 (entre las 15:00 y las 20:00 horas)

Jueves 18 (entre las 10:00 y las 14:00 horas)

Mientras que el mayor flujo de retorno sería el sábado 20 entre las 14:00 y las 20:00 horas, y domingo 21 de septiembre entre las 12:00 y las 22:00 horas.

Fiestas Patrias: Habrá peaje a luca

El peaje a luca para vehículos livianos será los días:

Sábado 13 de 07:00 a 09:00 horas en la Ruta 68 (Peaje Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas).

de 07:00 a 09:00 horas en la Ruta 68 (Peaje Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas). Miércoles 17 y jueves 18, en el mismo horario, en la Ruta 5 Sur (Peaje Angostura), en la 68 (Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Las Vegas).

Peaje rebajado 50% para camiones de dos o más ejes:

Sábado 13 en la Ruta 68 (Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Las Vegas).

Miércoles 17 y jueves 18 en la Ruta 68, Ruta 5 Norte y Ruta 5 Sur.

La medida regirá entre las 00:00 y las 07:00 horas.

Además, involucra la restricción para el tránsito de camiones durante el día:

Miércoles 17 de 12:00 a 19:00 horas en la Ruta 68 (Entre Enlace Vespucio y Enlace Algarrobo), en la Ruta 5 Sur (Entre Enlace Calera de Tango y Enlace Pelequén) y en la Ruta 5 Norte (Entre Enlace Lo Pinto y Enlace Llay Llay).

Esta medida se aplicará también en las mismas rutas y tramos el jueves 18, entre las 09:00 y las 15:00 horas.

Retorno a la Región Metropolitana

El sábado 20 habrá “peaje a luca” para el retorno a la RM desde las 7:00 a 13:00. Mientras que el domingo será de 7:00 a 10:00.

La medida se implementará en la Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata) para vehículos livianos en dirección a Santiago, y para vehículos en ambos sentidos, la Ruta 5 Sur (Peaje Angostura) y Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas).

También habrá rebaja de 50% del peaje para camiones de dos o más ejes en estas mismas rutas y peajes, el sábado 20 y domingo 21 de 00:00 a 07:00 horas.

Adicionalmente, se considera restricción para el tránsito de camiones el domingo 21 de 12:00 a 19:00 horas en la Ruta 68 (Enlace Vespucio a Enlace Algarrobo) y en la Ruta 5 Norte (Enlace Lo Pinto a Enlace Llay Llay).