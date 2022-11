El abogado y ex convencional, Fernando Atria, se refirió al actual proceso constituyente. En entrevista con La Tercera, negó ser uno de los responsables del rechazo a la nueva Constitución y señaló que “se está buscando un acuerdo que no sea muy de verdad“.

Consultado sobre los pasos a seguir tras la derrota al Apruebo, el abogado sostuvo que “durante la campaña yo dije, y me vapulearon por eso, que si ganaba el Rechazo el país quedaba en un callejón sin salida. Bueno, ahora estamos en un callejón sin salida”.

“Chile necesita darle solución a una crisis institucional muy profunda. Ha sido acallada por la pandemia, por la inflación, pero sigue exactamente ahí. Y lo que es peor, es que hoy día no tiene un camino para darle legitimidad“, agregó.

Lee también: A tres años del Acuerdo por la Paz: ¿Cómo han continuado las negociaciones por el proceso constituyente?

Sobre el proceso que actualmente están liderando los partidos políticos, Atria sostuvo que “ese es el mismo camino que por 30 años mostró ser insuficiente para dar solución a ese problema”.

Asimismo, subrayó que “el problema es que seguimos parados en la misma crisis que teníamos. El acuerdo del 15 de noviembre fue celebrado como la construcción de un camino de salida para una crisis profunda. Ese camino demostró ser un callejón sin salida. No llevó a ninguna parte”.

“Ya profundizaremos sobre eso, pero el hecho es que hoy estamos en el mismo tira y afloja al que nos acostumbramos durante 30 años. Se está buscando un acuerdo que no sea muy de verdad. O sea, que esté predeterminado en sus contenidos y sometido a decisiones previas”, añadió.

También se refirió a quienes lo apuntan, junto a Jaime Bassa, por no haber asumido un rol protagónico para enrielar el proceso.

“Me parece que es una estrategia política. Lo entiendo en esos términos”, expresó, agregando que “una estrategia política para dejarme fuera de la discusión constitucional. Aquí hay personas que siempre prefirieron que yo nunca hubiese estado. Ahora tienen la posibilidad de hacerlo. Entiendo perfectamente bien que la estén tratando de aprovechar”.

“Respondieron con la misma moneda”

Por otra parte, el abogado constitucional se refirió a la crisis institucional, que, en sus palabras, sigue en curso. En esa línea, dijo que: “Es que la pregunta previa es por qué tuvo que haber un estallido para que se abriera un proceso constituyente. Y la respuesta es porque quienes defendían la Constitución del 80 siempre utilizaron todos los mecanismos para impedir un cambio. Entonces, cuando se abrió el proceso constituyente, cuando se eligió a la Convención, la cuestión se dio vuelta“.

En ese sentido, explicó: “Por años, la derecha mantuvo la Constitución del 80 a rajatabla. Luego, en la Convención, la iniciativa pasó a la izquierda, a una posición de que ‘ahora somos nosotros los que podemos ignorar a la derecha y hacer la Constitución que queremos’. Respondieron, por así decirlo, con la misma moneda. Eso llevó al fracaso y ahora la situación se vuelve a dar vuelta. La derecha puede volver a poner sus condiciones. Ese es el problema de este callejón sin salida”.

Lee también: Juan Ignacio Latorre: “La negociación del proceso constituyente va al ritmo de la derecha”

“El pecado original”

Consultado sobre la marginación de la derecha en el proceso constituyente anterior, Atria señaló que “ese pecado original es un pecado que cometió el electorado cuando eligió a los convencionales”.

En esa línea reconoció que “nos opusimos a la idea de que las vicepresidencias se eligieran en votaciones separadas, cuya finalidad era explícitamente dejar fuera de la mesa a la derecha entera. Ese era el ánimo“.

Asimismo, y consultado sobre un problema de revanchismo, el abogado dijo que “debimos haber dicho más claramente que no estábamos dispuestos a seguir conversando si no se incluía al menos a una parte de la derecha. Pero también hay que decir que fuimos nosotros los que nos opusimos a dejar a la derecha fuera de la mesa. Tanto es así que se produjo un quiebre en el Frente Amplio”.

Lee también: Pdte. Boric respaldó acuerdo entre bancadas del oficialismo y la DC en materia constitucional: “No esperemos a otra crisis”

¿Derrota?

Finalmente, y sobre una eventual derrota de la izquierda tras el rechazo a la Constitución emanada de la Convención, Atria expresó que: “No creo que el rechazo a la nueva Constitución haya sido un rechazo al contenido de la propuesta. La gente sigue queriendo derechos sociales, que el sistema político pueda ser más eficaz para procesar las demandas sociales y protegerlos de los abusos. Por lo tanto, no me parece que el resultado del plebiscito deba llevarnos a revisar el diagnóstico de que la gente quería una Constitución distinta”.

Del mismo modo, expresó que “la necesidad de una nueva Constitución persiste” pero que ya pasó “el momento del impulso político”.

-¿Se volvió al punto inicial preestallido?

-Yo creo que sí, pero con una diferencia: que después de un intento fallido es más difícil una segunda vez. Y lo otro que me preocupa es que estamos enfrentados a la misma tentación previa al estallido.

“Decir que Chile es un oasis. Pensar que después de todo, no era tan necesario este cambio y que podemos seguir tal como veníamos. Esa tentación está. Pero sería un grave error darle esa lectura al resultado del 4 de septiembre“, zanjó.