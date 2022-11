Un plebiscito de entrada para consultar a la ciudadanía si desean o no una nueva Constitución y el mecanismo para redactar la misma, siendo las opciones una convención mixta constitucional o una Convención Constitucional. Una vez que finalice la nueva Carta Fundamental, un segundo plebiscito para que sea ratificada por el país.

Eso fue lo que se acordó luego de la maratónica jornada del pasado 15 de noviembre de 2019, la que reunió a legisladores de oposición y del oficialismo en el ex Congreso Nacional de Santiago.

Tras el rechazo de este y en el marco de las negociaciones por un segundo proceso constituyente, se han logrado delinear dos importantes pilares, como lo son las bases constitucionales y la figura del “árbitro“. Aunque aún falta definir cuál será el mecanismo que va a crear esta nueva Constitución, esto podría zanjarse esta semana.

Reacciones

A tres años del Acuerdo por la Paz, las principales figuras de los partidos políticos compartieron sus impresiones de cara a las negociaciones por el proceso constituyente.

“Que se cumplan tres años y que hoy día no tengamos una nueva Constitución, es responsabilidad del maximalismo, es responsabilidad de aquellos que procuraron refundar Chile en estos últimos tres años y no llegar a acuerdos, hoy día también es responsabilidad de aquellos que han pretendido repetir exactamente el ejercicio que fracasó. Yo no tengo ninguna duda de que hay disposición, sigue existiendo desde Chile Vamos para lograr un buen acuerdo, para que un tema que hoy día no está dentro de las primeras prioridades de los chilenos, pero que nuestra disposición, nuestro compromiso, sigue presente”, señaló Javier Macaya, senador y presidente de la UDI.

Sobre lo mismo, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, expresó que “creo que el hecho de que todavía estemos discutiendo cómo tener un nuevo proceso que nos lleve a tener una nueva Constitución da cuenta de que ese ánimo de construir un pacto social es necesario, es todavía un deseo de los chilenos y chilenas, aunque yo sé que no es la prioridad, que hay cosas urgentes, pero también esto es importante, y como todo en la vida, hay que abordar ambas cosas, lo urgente y lo importante”.

Por su parte, el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, planteó que si bien se aspira a que el mecanismo ideal sea 100% electo democráticamente y de manera paritaria, “para nosotros eso es una línea roja, pero donde las fórmulas, por ejemplo de representación de pueblos originarios o de independientes, va a ser distinta de la anterior, el tiempo de trabajo va a ser distinto del anterior. En ese sentido, creemos que tenemos que aspirar a que sea un órgano 100% elegido democráticamente, eso es lo que estamos empujando desde Apruebo Dignidad, pero al mismo tiempo tenemos que construir una propuesta de todo el oficialismo más la DC como contrapropuesta a Chile Vamos”.

Asimismo, el diputado Evópoli, Luciano Cruz-Coke sostuvo que “cuando ellos parten de la base de generar un cuerpo colegiado de 132 personas, lo que le están diciendo al país es que queremos exactamente lo mismo que ya fracasó. Obviamente, las prioridades ciudadanas hoy día no solo están en recoger aquello que la ciudadanía piensa respecto del texto constitucional, sino también en materia de seguridad, en materia económica y que hay que avanzar obviamente en ambas direcciones”.

“Obviamente que para eso también existen instituciones y existe el Congreso y existen los partidos políticos y tenemos que confiar en que ellos van a hacer la tarea. Más vale demorarse un poco y sacar un buen acuerdo que partir a matacaballo”, agregó.

Reunión constitucional se retomará este viernes

Ante las diferencias entre el oficialismo y la oposición, se espera que a fines de noviembre finalmente se pueda zanjar a un acuerdo respecto al número de integrantes que tendrá el mecanismo que redactará la nueva Constitución.

“Esperemos darle una nueva oportunidad, una nueva fuerza y que esta fecha, el 15 de noviembre, nos inspire a llegar a un acuerdo esta misma semana. Como Demócratas hemos hecho una propuesta concreta, una convención más acotada de 60 convencionales, además que los convencionales que lleguen a esa instancia tengan votos, tengan representación, lo importante no es el punto de partida, lo importante es el punto de llegada y, por lo tanto, estamos abiertos a todos los mecanismos que generen acuerdo”, señaló el senador Matías Walker, vicepresidente de Demócratas.

Por su parte, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, planteó que: “He señalado en varias oportunidades que, a priori, nosotros no descartamos ninguna alternativa, si esa alternativa es buena para el país y genera condiciones para un buen acuerdo. Creo que efectivamente el tiempo corre en contra y, por tanto, se requieren ciertas definiciones toda vez que una habilitación del proceso constituyente exige una reforma constitucional aprobada por ambas cámaras del Congreso Nacional. Por tanto, el acuerdo debiera generarse en el mes de noviembre, a más tardar los primeros días de diciembre“.

