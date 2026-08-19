Expresidente Boric se reúne con la nueva presidenta del Frente Amplio y lanza duras críticas a Kast por su reforma de seguridad

El expresidente Gabriel Boric se reunió este miércoles con la nueva presidenta del Frente Amplio (FA), la diputada Gael Yeomans, tras su viaje a Magallanes.

Boric compartió fotos del encuentro a través de sus redes sociales y destacó que la diputada “es una dirigente con trayectoria, firme en sus convicciones y con gran capacidad de articular propuestas, como demostró presidiendo las comisiones de Trabajo y Hacienda en la Cámara en momentos tan importantes como la discusión de las 40 horas y la reforma previsional”.

En esa línea, planteó que Yeomans tendrá “muchos desafíos” con respecto a la agenda que impulsa el presidente José Antonio Kast, a la que aprovechó de calificar de “regresiva” y “autoritaria”.

“Como presidenta del FA tendrá muchos desafíos, en especial en este momento en que el actual gobierno avanza con una agenda regresiva en lo económico —que profundizará la desigualdad— y autoritaria con su reforma constitucional, que implica un retroceso inédito en libertades para las personas desde la recuperación de la democracia“, criticó.

Asimismo, el exmandatario señaló que comparte la visión de la diputada respecto de que el Frente Amplio “no debe ser solo un partido de oposición, sino que además […] un partido de propuestas y esperanza, vinculado y desplegado en el territorio mucho más allá de cargos y elecciones”.

Así, aseguró que la diputada tiene su respaldo en la presidencia del FA: “Para todo ello sabe que puede contar conmigo”.

“Sé que hay quienes pretenden instalar la idea de que es incompatible ser capaces de hacer reflexiones autocríticas, defender aquello que hemos hecho bien y a la vez tener una voz y acción firmes ante quienes quieran retroceder en lo que Chile ha avanzado. Se equivocan. Revisarse permanentemente a uno mismo es condición necesaria para continuar caminando”, finalizó.

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Cabe recordar que esta no es la primera crítica del líder del Frente Amplio contra la reforma de seguridad de la administración vigente. Recientemente, cuestionó esta durante su viaje a la Región de Magallanes.

Fue en la presentación del libro “La montaña rusa: crónica de una crisis y cómo se superó (2019-2024)”, del exministro de Hacienda Mario Marcel, donde Boric criticó que la propuesta del Ejecutivo tiene “una limitación de libertades inédita que no se había visto en la democracia chilena”.

“Toda la oposición rechazó la reforma regresiva del Presidente, y yo espero que haya una oposición franca, respetuosa, pero abierta, clara y firme respecto de esta reforma constitucional con la que quieren instaurar un estado de sitio de 240 días con la atribución exclusiva del Presidente de la República, con una limitación de libertades inédita que no se había visto en la democracia chilena”, sostuvo.