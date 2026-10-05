Exministra Steinert accedió a responder por escrito a Comisión Investigadora tras cinco citaciones sin comparecer

La exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, accedió a responder por escrito las consultas de la Comisión Investigadora de la Cámara que revisa su gestión, luego de no asistir a cinco citaciones para comparecer presencialmente.

Hoy, cerca del mediodía, la otrora secretaria de Estado envió un correo dirigido a la Comisión, en el que manifiesta la disposición de responder las dudas por escrito.

“Tengo plena disposición para responder por escrito las consultas que la Honorable Comisión estime pertinentes“, dice el correo revelado por T13.

De esta forma, la exministra podrá responder las interrogantes de los parlamentarios por esta vía.

La extitular de Seguridad había decidido guardar silencio, a pesar de haber sido invitada en cinco ocasiones por la sesión de la Cámara.

Cabe recordar que en julio pasado se aprobó la Comisión Investigadora para revisar la gestión de la exministra con el objetivo de estudiar los altos mandos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los requerimientos de información dirigidos a la Policía de Investigaciones (PDI) y la implementación de la cartera.