Arredondo critica recorte a Cultura y cuestiona eliminación de iniciativas patrimoniales: “Se vuelve contradictorio con el propio discurso del Gobierno”

Esta jornada, la exministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, criticó los recortes de la cartera en el proyecto de Presupuesto 2027.

En conversación con T13, la exsecretaria de Estado comentó que el presupuesto aprobado por el Congreso el año anterior alcanzó los $527 mil millones, mientras que la reducción para este año será de un 16,5%.

Tras ello, recordó los dichos del senador y extitular de la cartera, Luciano Cruz-Coke, acerca de la disminución de recursos en esta área, agregando que “él señala que este recorte se vuelve inentendible, sobre todo por las áreas a las que recorta”.

Por otro lado, Arredondo cuestionó que “la administración del presidente Boric cuadruplicó los recursos para la protección, salvaguarda y la difusión patrimonial en nuestro país. Ese fondo está disminuyendo casi en un 70% para el 2027″.

La exministra también puso el foco en el peso que tiene el presupuesto de Cultura dentro del gasto público, señalando que se trata de una cartera con una participación acotada en los recursos del Estado.

“Tal como dijo el senador Cruz-Coke, el presupuesto de cultura es bastante bajo respecto del global del presupuesto público de la nación. Este recorte significativamente es pequeño al ahorro que se genera porque proporcionalmente esta es una cartera que administra recursos que representan un porcentaje muy pequeño respecto de los ministerios”, dijo.

Arredondo cuestionó las prioridades detrás de la reducción de recursos, apuntando a la eliminación de iniciativas que, a su juicio, entrarían en contradicción con el discurso del Gobierno.

“Cuando se habla de prioridades, puedo entender que estemos en veredas distintas respecto de que la actividad artística genera proyectos donde probablemente en lo valórico no estemos de acuerdo. Cuando este gobierno toma la decisión de eliminar iniciativas como el Día de los Patrimonios de los Niños, Niñas y Adolescentes, que se debería haber desarrollado en agosto, yo creo que eso se vuelve contradictorio con el propio discurso del gobierno”, sostuvo.

Además, la también actriz defendió el rol del Ministerio en la preservación de la memoria histórica, señalando que esta labor está contemplada dentro de las funciones que establece la ley que creó la institucionalidad.

“En la ley que crea la institucionalidad está consagrada la memoria histórica como un pilar fundamental para poder proyectar el país que queremos, el respeto a la democracia, los derechos humanos y al Estado de derecho; por lo tanto, es parte de las funciones de la institucionalidad del ministerio; el desarrollo y preservar la memoria histórica”, finalizó.