Este lunes la comisión Investigadora de Crimen Organizado de la Cámara invitó a la ex ministra de Desarrollo Social y Familia, Jeanette Vega, en investigación por el contacto que una de sus asesoras habría tenido con el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, según las escuchas telefónicas de la PDI y Fiscalía. En respuesta, Vega decidió declinar la invitación argumentando que se encontraba lejos de Valparaíso.

El requerimiento de la mencionada comisión fue para despejar las dudas respecto al episodio filtrado a la prensa, que terminó con la renuncia de la ahora ex ministra, mientras que el Gobierno sostiene que nunca hubo una instrucción oficial para contactarse con Llaitul. Así, las inquietudes de la comisión radican en saber directamente de boca de la ex ministra qué fue lo que sucedió y por qué sucedió.

La argumentación de Vega causó molestia entre las y los integrantes de la comisión, quienes consideraban muy importante poder conversar con ella, afirmando, desde ya, que será citada a otras instancias.

“Creo que hay varios parlamentarios, especialmente si vemos la poca voluntad de parte de la ex ministra, probablemente van a insistir con la acusación constitucional porque lo pueden hacer hasta seis meses después de que alguna autoridad deje un cargo“, sostuvo la diputada Joanna Pérez (DC), presidenta de la Comisión Investigadora de Crimen Organizado, que agregó: “Yo habría esperado que la ministra, de manera más voluntaria, accediera a nuestra invitación, de lo contrario, puede enfrentar una acusación donde va a tener que defenderse y enfrentar una comisión especial“.

“Creo que la decisión de la ministra Jeanette Vega de no asistir a la invitación de la comisión no es una buena decisión. De cualquier forma, yo igual la invitaré a nuestra comisión y es importante que asista, para despejar todas las dudas respecto a si ella, alguien de su equipo u otros personeros de gobierno tuvieron alguna relación, contacto o conversación con el líder de la CAM. En estos temas de violencia política, de robo de madera y crimen organizado, no puede haber dudas“, expresó por su parte el presidente de la Comisión de robo de madera, diputado Eric Aedo (DC).

No obstante, la ex ministra ya no tiene obligación con el Congreso, por el contrario, estas invitaciones apelan a su voluntad.

Por parte de la oposición que ha expresado que analizará una posible acusación constitucional, el diputado UDI, Juan Antonio Coloma señaló que “evidentemente es insuficiente la respuesta de La Moneda. Probablemente, si se lo hubiese preguntado hace una semana, hubiese dicho lo mismo (…) la pregunta entonces es, quién más, quién lo encargó, quién más tiene información, a quién le informó la ministra. Esas todavía son interrogantes que esperamos sean aclaradas por los Tribunales de Justicia (…).