El ex alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, presentó una apelación para revertir la prisión preventiva que pesa sobre él. El ex jefe comunal fue imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos. En septiembre del año 2021, la corte decretó la cautelar contra la ex autoridad por representar “un peligro para la seguridad de la sociedad”.

A través de un escrito de su defensa, el abogado Mario Vargas, se expresa que los delitos por los que está siendo investigado el ex alcalde no tendrían pena de cárcel, esto tras el acuerdo para un juicio abreviado con Fiscalía en el que tampoco se incluiría una pena punitiva.

En la misiva, apelan a que la prisión preventiva contra Aguilera sea revertida, considerando que cumple esta medida cautelar desde julio de 2021, y que tras un acuerdo para un juicio abreviado, la ex autoridad no sería condenada a una pena de cárcel.

De acuerdo a lo consignado por Bio-Bío, en la apelación se sostiene que “han variado considerablemente las circunstancias desde que se decretó la prisión preventiva del señor Aguilera, toda vez que hoy en día no estamos hablando de una pena de crimen a imponerle en el futuro”.

“Considerando además que en el evento que se decretase a su respecto una pena privativa de libertad (siendo su cumplimiento o no de manera efectiva), de todos modos quedarían subsistentes solamente delitos que no tienen asignada una pena privativa de libertad“, añade.

Una nueva audiencia fue fijada para el próximo 25 de julio y en ella se discutirá la posibilidad de un juicio abreviado. La Fiscalía ofreció realizar un juicio abreviado, pero sólo para el delito de cohecho.