Este lunes 26 de julio Miguel Ángel Aguilera, ex alcalde de la comuna de San Ramón, será formalizado en el Tribunal de Garantía por cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

“Me considero completamente inocente, o sea, a mí no me han llamado a declarar”, señaló Aguilera y agregó que “hay políticos metidos detrás diciendo eso [culpándolo] (…) hay políticos de la Democracia Cristiana metidos en esto, de eso no cabe duda, y hay otros más pero uno tiene que guardar sus cosas para los tribunales, tiene que respetar a los jueces siempre”.

Sigue estando en carpeta la contratación en el municipio de 61 personas con antecedentes penales, incluso por narcotráfico, durante su gestión. Específicamente por la contratación de Jorge “Chino” Pinto, identificado como narcotraficante, Aguilera se defendió diciendo que “yo estaba en la clínica tratándome por apendicitis con peritonitis, no tengo ningún origen en su contratación”.

“Existe una especie de intento por vincularme con el narcotráfico, diciendo que yo era ‘El padrino’ de la zona Sur de Santiago y que San Ramón en una narco comuna“, declaró.

Consultado sobre las acusaciones de pagos de sueldo a personas contratadas que no trabajaron un solo día, comentó que “eso es parte de la investigación, yo por supuesto no tengo ninguna relación con eso y no necesito hacer eso tampoco (…) me enteré porque la Dirección de Operaciones contrataba a la gente y cuando yo llegué, el año 2000, Recursos Humanos no veía las contrataciones (…) Cuando me enteré del tema, di instrucciones de forma inmediata de que nadie podía entrar con antecedentes”.

Según la carpeta investigativa del caso, en su declaración Roberto Martínez, ex funcionario de la Municipalidad y administrador de campañas de Aguilera en procesos electorales anteriores, que tenía vínculos con Pinto, señaló que “el enriquecimiento ilícito del alcalde y las personas más cercanas a él viene de las licitaciones públicas”.

Asimismo, en la declaración, Martínez detalló que “las empresas se adjudicaban las licitaciones por un sistema de diseño de bases de licitación a medida de la empresa, y luego de eso la gente de esas empresas le pagaban una coima al alcalde en efectivo”.

Ante esto, Aguilera señaló que “casualmente, después de esto le dieron la libertad”.

Otra de las imputaciones al ex alcalde tienen relación con una propiedad tasada en $334 millones ubicada en La Reina, de los cuales, $117 fueron pagados en efectivo. Aguilera respondió que “eso viene de lo que teníamos hace años atrás, con un crédito hasta el 2036 (…) esto es muy doloroso, todo ha sido muy doloroso, llevo casi cuatro años en esto”.

Además de negar las acusaciones, dice que espera impugnar la elección que lo sacó del municipio y que hoy tiene a Gustavo Toro (PDC) en el sillón edilicio.