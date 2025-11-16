Evelyn Matthei reconoce derrota y queda fuera de segunda vuelta tras quedar en quinto lugar, según resultados preliminares

Según el conteo oficial, la aspirante de Chile Vamos obtuvo 469.206, equivalente al 13,70% de los votos, quedando detrás de Jeannette Jara, José Antonio Kast, Franco Parisi y Johannes Kaiser.

Evelyn Matthei reconoció este domingo que no podrá pasar a segunda vuelta, luego de que el Servel informara los resultados del 27,38% de las mesas escrutadas, que revelan que quedó en quinta posición entre las preferencias.

En un discurso dirigido a sus seguidores en su comando, Matthei, evidentemente emocionada, agradeció el apoyo recibido y envió un mensaje de unidad y responsabilidad democrática.

“Gracias a las chilenas y a los chilenos que me acompañaron con esperanza, con esfuerzo, con convicción. Gracias a Chile Vamos, a mis compañeros de ruta de tantos años, a la UDI, mi partido donde me formé políticamente. Gracias a mis amigas y amigos de Evópoli y también a Demócratas y Amarillos, que valientemente aceptaron el desafío de sumarse a esta candidatura”, detalló.

Matthei también felicitó a quienes continúan en la carrera presidencial: “Hoy son otros los llamados a avanzar en la carrera presidencial. A ellos los felicito. Nuestra patria demanda responsabilidad democrática, soluciones reales para nuestros grandes problemas y capacidad de diálogo”.

“Ahora vamos al comando de José Antonio Kast para felicitarlo como corresponde. Gracias. Y lo que más nos tiene que preocupar a todos es que Chile pueda salir adelante. Muchas gracias. ¡Viva Chile!”, puntualizó.