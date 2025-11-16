Evelyn Matthei reconoce derrota y queda fuera de segunda vuelta tras quedar en quinto lugar, según resultados preliminares

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
Según el conteo oficial, la aspirante de Chile Vamos obtuvo 469.206, equivalente al 13,70% de los votos, quedando detrás de Jeannette Jara, José Antonio Kast, Franco Parisi y Johannes Kaiser.
Evelyn Matthei reconoció este domingo que no podrá pasar a segunda vuelta, luego de que el Servel informara los resultados del 27,38% de las mesas escrutadas, que revelan que quedó en quinta posición entre las preferencias.
Según el conteo oficial, la aspirante de Chile Vamos obtuvo 469.206, equivalente al 13,70% de los votos, quedando detrás de Jeannette Jara, José Antonio Kast, Franco Parisi y Johannes Kaiser.
En un discurso dirigido a sus seguidores en su comando, Matthei, evidentemente emocionada, agradeció el apoyo recibido y envió un mensaje de unidad y responsabilidad democrática.
“Gracias a las chilenas y a los chilenos que me acompañaron con esperanza, con esfuerzo, con convicción. Gracias a Chile Vamos, a mis compañeros de ruta de tantos años, a la UDI, mi partido donde me formé políticamente. Gracias a mis amigas y amigos de Evópoli y también a Demócratas y Amarillos, que valientemente aceptaron el desafío de sumarse a esta candidatura”, detalló.
Matthei también felicitó a quienes continúan en la carrera presidencial: “Hoy son otros los llamados a avanzar en la carrera presidencial. A ellos los felicito. Nuestra patria demanda responsabilidad democrática, soluciones reales para nuestros grandes problemas y capacidad de diálogo”.
“Ahora vamos al comando de José Antonio Kast para felicitarlo como corresponde. Gracias. Y lo que más nos tiene que preocupar a todos es que Chile pueda salir adelante. Muchas gracias. ¡Viva Chile!”, puntualizó.
Actualización del Servel
Con el 40,35% de las mesas escrutadas:
Jeannette Jara: 26,45%
José Antonio: Kast: 24,46%
Franco Parisi: 18,62%
Evelyn Matthei: 13,92%
Johannes Kaiser: 13,47%


