La alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matthei, conversó en el podcast Pivotes EnFoco, donde criticó el actual gobierno del presidente Gabriel Boric, el indulto que realizó, la situación de las Isapres y otros puntos importantes de la situación actual que está viviendo el país.

En ese sentido, abordó lo que sería una futura candidatura desde la derecha chilena y cómo se podría congeniar el trabajo de Chile Vamos con el del Partido Republicano, sectores que se unieron para la última elección presidencial.

Alianza electoral entre Chile Vamos y Partido Republicano

En 2021, luego de las primarias presidenciales, Evelyn Matthei apoyó la candidatura de José Antonio Kast sin dudarlo. “Lo apoyé porque creo que es una muy buena persona”, dijo ahora en el podcast.

La alcaldesa además se refirió a la posible alianza con el partido de Kast: “hay que conversar mucho con José Antonio Kast. Él es una persona en general sensata, es una persona que quiere profundamente a Chile, y, por lo tanto, hay que conversar con él”.

Matthei, además se refirió acerca del futuro de la política nacional, y de cómo evolucionará la misma. “Tratar de armar movimientos de centroizquierda, centro derecha y centro-centro, será la forma de salvaguardar nuestra democracia”.

Indultos de Boric: “Hay una incapacidad de gestionar, que yo no la puedo creer”

El 30 de diciembre pasado, el presidente Gabriel Boric, firmó el indulto de 12 personas relacionadas con actos ocurridos en el estallido social y del ex frentista Jorge Mateluna, hecho que ha sido uno de los más criticados en la sociedad política actual, y ha generado diversas reacciones.

La alcaldesa Matthei se refirió a este hecho y criticó la forma en que se dio esta medida. “Nunca explicaron que iban a indultar a personas que tienen prontuarios muy altos, y eso naturalmente es quebrar confianzas humanas”.

Muchas dudas y críticas se generaron al respecto a los errores que se realizaron en los indultos presidenciales, Matthei agregó que “hay una incapacidad de gestionar, que yo no la puedo creer”. Además, agrego que el presidente “no sabe formar equipos, no sabe mandar y no sabe lo que él mismo quiere”.

El Fin de la isapres

La crisis de las isapres es un foco fundamental en el sistema de salud privado del país, muchas críticas se han realizado respecto su posible fin y como el gobierno esta abordando este tema, por su parte la alcaldesa fue enfática en mencionar que “las isapres pueden quebrar muy pronto”. Además, añadió que no ve “ninguna preparación por parte del estado para ver lo que pasé cuando quiebren”.

“El Gobierno esta dejando caer las isapres en conjunto con la corte suprema” concluyó, Matthei.