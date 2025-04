“Estuve seis días sin comer y tres sin tomar agua”: El estremecedor relato de niño víctima de esclavitud en Iquique

El menor, de tan solo 13 años, fue víctima de brutales agresiones y privaciones mientras permanecía al cuidado de su madrastra en Iquique.

Un estremecedor caso de esclavitud infantil ha conmocionado a la ciudad de Iquique y al país entero, luego de que se revelara que un niño de 13 años fue sometido durante meses a brutales condiciones de violencia física, abandono y trabajo forzado al interior de una vivienda, donde vivía bajo el cuidado de su madrastra.

La imputada, identificada como Glenda Espinoza, de 53 años, fue detenida y formalizada por el delito de homicidio en grado de frustrado, tras una investigación del Ministerio Público que dio cuenta de los sistemáticos abusos cometidos contra el menor.

Según se conoció en la audiencia de formalización, el niño no tenía permitido ingresar a la casa si no era para realizar labores domésticas. En su relato, leído durante la audiencia, describió una rutina marcada por el castigo, el hambre y la violencia constante.

“En una oportunidad estuve seis días sin comer y tres sin tomar agua”, declaró el menor, cuya voz fue representada por la Fiscalía ante el tribunal.

El niño también dio cuenta de múltiples episodios de violencia física.

“Me pegó con una plancha en la cabeza. Me asfixiaba con un cordón. Me atacó con cuchillos”, relató, describiendo escenas que configuran un cuadro de tortura persistente, con heridas abiertas, quemaduras y golpes que no recibieron atención médica oportuna.

La situación de vulnerabilidad del menor se originó luego de que quedara bajo el cuidado de Espinoza, su madrastra, a quien se le había confiado su custodia. Sin embargo, lejos de proporcionarle protección, la mujer habría ejercido sobre él un régimen de sometimiento extremo.

Cabe destacar que Espinoza actualmente se encuentra en prisión preventiva.