“Esto ya no da para más”: Diversas agrupaciones de transportistas anuncian paro nacional para el próximo martes

A través de un video difundido en redes sociales, diversos gremios de transportistas anunciaron una paralización nacional para el próximo martes 10 de noviembre a partir de las 07:00 horas, en protesta por el sostenido aumento en los costos operacionales del sector.

La convocatoria busca presionar al Gobierno en torno a tres demandas principales. Restituir el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), eliminar el impuesto específico y modificar los contratos de concesión de las autopistas en relación con las tarifas del TAG y los peajes.

El vocero del Movimiento No Más TAG, Andrés Alarcón, encabezó el llamado enfatizando que la manifestación surge desde las bases y desmarcándose de los líderes históricos del sector, como Sergio Pérez y Juan Araya, quienes han tomado una posición pública de apoyo al Gobierno, atribuyendo las causas a factores externos.

“Este día martes, a partir de las 7 de la mañana, se está convocando una paralización a nivel nacional, donde queremos dejar invitados a todo el gremio transportista, porque acá ni Pérez ni Araya representan al gremio de camioneros ni tampoco a todos los transportistas”, afirmó el dirigente.

Asimismo, Alarcón recalcó la transversalidad de la protesta frente a las tarifas viales y el valor de los combustibles: “Acá están apoyando desde las motos hasta las camas bajas en esta paralización, donde pedimos restituir el MEPCO, eliminar el impuesto específico y hacer una modificación de contrato con respecto a las autopistas, el TAG y el peaje. Esto ya no da para más“.

En el registro audivisal, representantes de distintas agrupaciones del rubro ratificaron su participación en la jornada de movilización, la cual definieron como “una manifestación pacífica“, confirmando la participación de la Asociación de Pequeños Transportistas Subcontratados, Transportistas Unidos por Chile, Asociación de Dueños de Buses Interurbanos a nivel nacional, representantes de transportistas de camas bajas (Región Metropolitana) y Movimiento Motociclista.

Según adelantaron los convocantes en el cierre de mensaje, la jornada contemplará cuatro puntos de corte en Santiago y réplicas en diversas regiones del país, fijando además a Piccola Italia como uno de los puntos de encuentro.

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CNDC se desmarca de la convocatoria

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) respondió a la convocatoria mediante un comunicado oficial publicado este viernes, en el que negó de forma tajante su participación en la movilización.

“Nuestro gremio constituido en todas las regiones del país, no ha hecho ni participa de ninguna convocatoria a paro del transporte terrestre. Cualquier versión en distinto sentido carece de veracidad y no puede tener más efecto que sembrar confusión”, señaló la entidad.

Si bien la confederación reconoció que “muchas pymes del transporte pasan malos momentos” por el alza sucesiva en el precio de los combustibles, aseguró que “no está por acciones que involucren más perjuicios a la actividad“.

En esa línea, la CNDC indicó que, junto a otros gremios del sector, ha planteado a la autoridad “la urgencia en adoptar un mecanismo de traspaso efectivo de los sobrecostos del diésel“, en cuya adopción, sostuvo, “cabe gran responsabilidad a los mandantes y clientes”.

Finalmente, el gremio advirtió que, en un escenario de “economía deprimida, altos precios de los combustibles e insumos en general, menos viajes y carga a transportar, dólar alto (…). Un paro del transporte de carga solo puede añadir otro elemento negativo en este contexto. Por tanto, no es ninguna solución, no es un aporte”, concluyó en el comunicado.