Starlink en Chile: Conoce cómo activar el servicio satelital en iPhone y los planes de Entel

El servicio satelital de Entel ya permite mensajería en casi todo Chile y hasta 22 km mar adentro para usuarios de iPhone y Android.

En noviembre de este año, Chile dio uno de los pasos más importantes en servicios satelitales en Latinoamérica con la llegada de Starlink a través de la compañía Entel. Esta tecnología permite, en su primera etapa, enviar y recibir SMS en territorio continental e insular mediante una cobertura móvil compatible y con vista despejada al cielo.

Si bien inicialmente el servicio estaba limitado a dispositivos Android por procesos de verificación, a partir de esta semana la conectividad satelital está disponible para usuarios de iPhone en Chile, específicamente desde el modelo 13 en adelante.

Cobertura y Alcance del Servicio

El servicio satelital contempla la gran mayoría del territorio nacional, a excepción de la Antártica chilena, enfocándose en zonas donde la señal móvil tradicional no tiene alcance. A través de esta cobertura, los equipos habilitados podrán gestionar mensajes de texto hasta 22,2 kilómetros desde la costa.

Según señala Entel en su sitio oficial, “Starlink Direct to Cell es la mayor constelación del mundo con más de 650 satélites en órbita terrestre baja que proporciona datos, voz, video y mensajería en zonas sin cobertura”. Actualmente, el sistema conecta a más de 8 millones de clientes en cinco continentes.