Descifra: 63% evalúa negativamente gestión de Quiroz y la mitad cree que la megarreforma no dará resultados

La nueva edición de la encuesta Descifra evaluó la gestión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, revelando una evaluación mayoritariamente negativa entre las personas consultadas.

El sondeo también muestra un escenario dividido respecto a la megarreforma impulsada por el secretario de Estado, tanto por el mérito que se le atribuye en su aprobación como por las expectativas sobre sus resultados.

De acuerdo con el estudio, realizado entre el 22 y 23 de julio, un 63% evalúa “mal” la gestión del jefe de la cartera de Hacienda, mientras que un 34% la califica positivamente.

En cuanto a los atributos con los que se le identifica, el 86% lo considera “rígido” y un 72% “confrontacional”. Además, un 57% lo asocia con la falta de capacidad, siendo el atributo positivo que alcanza mayor respaldo “seguro”, con un 60%.

La percepción sobre la mefarreforma también está dividida: Un 47% no considera que su aprobación sea un logro del ministro, frente a un 45% que sí le atribuye ese mérito. A esto se suma que la mitad de los encuestados (50%) cree que la iniciativa no logrará resultados.

El respaldo a las distintas medidas asociadas a la agenda de Quiroz varía según la iniciativa. El mayor apoyo se concentra en el cobro del CAE a beneficiarios con sueldos superiores a $3 millones, con un 74% de acuerdo, y en la realización de auditorías al gasto de ministerios y programas sociales, que alcanza un 69% de respaldo.

En contraste, las propuestas de reducción presupuestaria generan mayor rechazo, con un 57% está en desacuerdo con reducir en un 3% el presupuesto de cada ministerio, mientras que un 51% rechaza disminuir los recursos destinados a programas sociales que hayan sido mal evaluados.

La encuesta también aborda la relación del ministro con la oposición: Un 67% considera que Quiroz no tiene interés en alcanzar acuerdos, frente a un 29% que estima que sí busca consensos. En paralelo, un 65% cree que su gestión no contribuye a una buena evaluación del Gobierno, mientras que un 31% sostiene lo contrario.