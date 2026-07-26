“No existe contexto, humor ni excusa posible”: Federación Nacional de Autismo condena dichos sobre niños con TEA de asesor del PNL

La Federación Nacional de Autismo (Fenaut) y la Fundación FUAN condenaron los dichos de connotación sexual sobre menores de edad y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) realizados por los integrantes del programa La Cofradía, Emiliano Fernández y Fernando Ortiz, junto al asesor legislativo del Partido Nacional Libertario (PNL), Ítalo Omegna.

Las expresiones fueron difundidas en un video en el que se ve a Omegna regalarle un muñeco de bebé a uno de los integrantes del programa de streaming, diciendo: “Este es su favorito, el que estábamos esperando. No encontré el tamaño que te gusta; sé que te gustan más grandes, pero es de la edad”.

Acto seguido, el asesor del PNL le entregó una botella de vino: “Este es para cuando estés con él a solas”, comentó. Por último, le regaló una jarra con dulces y señaló: “Son dulces a la antigua, así que normalmente estos dulces les gustan a los niños con autismo, que son los que no hablan”.

Fenaut exige la desvinculación del asesor del PNL y que el partido condene las declaraciones

Tras la viralización del registro, la Fenaut exigió la desvinculación del asesor Ítalo Omegna “por validación de pedofilia y abusar de niños autistas, ‘porque son los que no hablan’“.

Asimismo, manifestaron su rechazo a las declaraciones realizadas en el video y defendieron que “no existe contexto, humor ni excusa posible para normalizar o trivializar expresiones que vinculan a niños autistas con situaciones de abuso o explotación sexual”.

Sostuvieron que “este tipo de discursos perpetúa estigmas profundamente dañinos y contribuye a la deshumanización de una población que ya enfrenta mayores riesgos de violencia, abuso y vulneración de derechos”.

En esa línea, enfatizaron que “quien ejerce funciones de asesoría legislativa debe mantener un estándar ético acorde con la responsabilidad pública que desempeña. Las palabras importan, especialmente cuando provienen de personas vinculadas a espacios de decisión política”.

Por ello, exigieron la renuncia inmediata de Omegna a su cargo y solicitaron que la colectividad “adopte una postura clara, condenando estas declaraciones y asumiendo la responsabilidad que corresponde frente a hechos de esta gravedad“.

Añadieron que “como sociedad no podemos seguir relativizando discursos que banalizan el abuso sexual infantil ni aquellos que utilizan a las personas autistas como objeto de burla o como parte de narrativas que legitiman la violencia. La protección de la infancia y el respeto irrestricto a la dignidad de las personas autistas no admiten dobles discursos”.

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“Repudiamos y condenamos enérgicamente estas expresiones grotescas, discriminatorias y denigrantes”

La Fundación FUAN también se manifestó respecto al hecho, condenando enérgicamente “las expresiones deshumanizantes, discriminatorias y denigrantes que incitan a la violencia contra las personas autistas”.

Desde la entidad explicaron que “resulta especialmente grave y preocupante que hayan sido emitidas y celebradas por una persona vinculada al Congreso Nacional de Chile y por un grupo de personas vinculadas al Partido Nacional Libertario“.

Además, recalcaron que diversos estudios internacionales demuestran que las personas autistas presentan una mayor vulnerabilidad ante situaciones de violencia sexual.

Para respaldar su alerta, la agrupación mencionó una investigación realizada en Suecia con aproximadamente 4500 gemelos, en la que se reveló que las niñas autistas tienen casi el triple de probabilidades de ser víctimas de violencia sexual durante su niñez.