Diputado Marowski (PNL) confirma renuncia de su asesor tras polémico video: “Fue un colaborador valioso, inteligente y comprometido”

A través de un comunicado, el diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Hans Marowski, confirmó este domingo la renuncia del asesor legislativo Ítalo Omegna, tras protagonizar un video en el que realizó dichos de connotación sexual sobre menores de edad con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

“El día sábado, Ítalo Omegna presentó su renuncia como asesor legislativo, informándome que circulaba en redes sociales un video grabado en el contexto del cumpleaños de un amigo, actividad de carácter privado y completamente ajena a su labor parlamentaria”, señaló el parlamentario en redes sociales.

Ante la polémica causada por el registro, el diputado se desmarcó de las declaraciones realizadas por el exasesor legislativo: “Las actuaciones y expresiones de cualquier persona son siempre de su exclusiva responsabilidad y deben ser juzgadas en su propio mérito. Nadie habla por mí ni por el Partido Nacional Libertario, sino quienes hemos sido llamados a hacerlo”.

En esa línea, señaló que “Ítalo asumió la responsabilidad por las consecuencias que esta situación podía generar para el trabajo de nuestro equipo presentando su renuncia, y yo he aceptado esa decisión. Con ello, este asunto queda resuelto en lo que a mi responsabilidad institucional corresponde”.

También valoró el trabajo de Omegna, a quien calificó como “un colaborador valioso, inteligente y comprometido” y le deseó “éxito en los desafíos que enfrente en el futuro”.

Por último, declaró: “Por mi parte, seguiré haciendo exactamente lo mismo que hice ayer y que haré mañana: trabajar por Chile, fiscalizar al poder y representar con seriedad a quienes me eligieron. No permitiré que hechos ajenos desvíen mi atención de las obligaciones que asumí con los chilenos”.

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Cabe recordar que la renuncia del exasesor se produjo después de que la Federación Nacional de Autismo exigiera su salida de la colectividad y que el partido se pronunciara respecto al hecho.

Asimismo, durante la jornada, el Instituto Mises Cono Sur confirmó que desvinculará a Omegna de su cargo de director de vinculación.