Encuesta Criteria: Desaprobación al presidente Kast sube dos puntos y llega al 54%

La desaprobación al gobierno de José Antonio Kast aumentó dos puntos y llegó al 54%, según la última encuesta Criteria, revirtiendo la baja registrada en la medición anterior.

Con este resultado, la desaprobación supera en 18 puntos a la aprobación, que alcanzó un 36%, un punto menos que en el sondeo previo.

En tanto, un 10% de los encuestados señaló no saber si aprueba o desaprueba la forma en que el mandatario está conduciendo su gobierno.

Megareforma: percepción negativa supera a la positiva

La encuesta también abordó la percepción sobre la megarreforma: Un 37% considera que sus efectos serán negativos para el país, un punto más que en la medición anterior. De esta forma, la percepción negativa supera por primera vez en las últimas mediciones a quienes anticipan efectos positivos, que alcanzan un 36%.

Respecto de sus principales beneficiarios, un 49% cree que la iniciativa favorece principalmente a los sectores de mayores ingresos, tres puntos más que en el sondeo anterior y la cifra más alta en cinco semanas. En contraste, un 35% considera que el proyecto apunta a la creación de empleos para la población general.

Aborto y proyecto “Escucha su corazón”

En materia de aborto, la postura más extendida entre los encuestados es permitirlo solo bajo algunas circunstancias. Esta opción alcanzó un 53% en 2026, aumentando respecto del 48% registrado en 2023 y del 47% de 2019.

En tanto, un 31% considera que el aborto debería permitirse bajo cualquier circunstancia, mientras que un 9% estima que no debería realizarse en ninguna circunstancia.

Respecto del proyecto de ley “Escucha su Corazón“, un 70% de los encuestados afirma haber escuchado o leído sobre la iniciativa. Un 54% se declara en desacuerdo o muy en desacuerdo con el proyecto, frente a un 21% que manifiesta estar de acuerdo y un 25% que no adopta una postura definida.

El rechazo es mayoritario en todos los sectores políticos: En la izquierda alcanza un 88%, mientras que en el centro llega al 60%. Incluso entre quienes se identifican con la derecha, donde la iniciativa tiene su mayor respaldo relativo, el rechazo alcanza un 40%, frente a un 35% de apoyo.