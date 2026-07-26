Cerca de 502 estudiantes pierden su cupo en la Universidad Howard por problemas con el pago de la matrícula, a semanas del inicio de clases

(AP) — El sueño de A’Zariah Miles de asistir a la Universidad Howard estaba a punto de hacerse realidad. Pero entonces, todo se vino abajo.

Miles, de 17 años y originaria de Knoxville, Tennessee, es una de los más de 500 estudiantes de primer año que esta semana se enteraron de que habían sido dados de baja de la prestigiosa universidad históricamente negra de la ciudad de Washington, y que ya no cuentan con plaza para el próximo semestre de otoño, que comienza el 17 de agosto.

Muchos han recurrido a las redes sociales —algunos entre lágrimas— para compartir sus historias. Algunas publicaciones se han vuelto virales.

Tras enterarse de que había sido dada de baja, su madre, Kendra Miles, explicó que el sistema automatizado de la universidad no permitía a la familia acogerse a un plan de pagos, ya que el monto adeudado los hacía inelegibles para recibirlo.

“He estado intentando contactar a alguien desde que recibimos el correo electrónico (el miércoles). Literalmente, he escrito a todo el mundo”, dijo Kendra Miles. “Le envié un correo a su asesor académico. Él respondió diciendo que no se trataba de un error y que no había nada que pudieran hacer”.

El viernes, Howard confirmó mediante un correo electrónico que la institución había enviado notificaciones a “502 estudiantes que ingresaban por primera vez a la universidad, cuyas cuentas no reflejaban el cumplimiento de los requisitos de inscripción y las obligaciones financieras dentro de los plazos comunicados previamente”.

A partir de marzo, los estudiantes afectados comenzaron a recibir comunicaciones específicas sobre los requisitos de inscripción, las expectativas de pago y los plazos límite, tanto por correo electrónico como a través de sesiones de orientación, según informó la universidad.

“La universidad reconoce que pudieron producirse desfases temporales entre el momento en que se reflejó la ayuda financiera y aquel en que se formalizaron los cargos”, señaló Howard en el correo. “Los estudiantes que consideren que su cuenta no reflejaba con exactitud su situación financiera en la fecha límite deben ponerse en contacto con la Oficina de Tesorería (Bursar’s Office). Cada caso será revisado individualmente para determinar si procede realizar ajustes o readmitir al estudiante”.

Howard, una de las aproximadamente 100 universidades históricamente negras de Estados Unidos, contaba con una matrícula de unos 11.000 estudiantes de pregrado el otoño pasado. La matrícula anual promedio para los estudiantes de pregrado que viven en el campus es de unos US$ 38.000. Los costos de alojamiento rondan los US$ 13.600.

Las universidades intentan mantener un delicado equilibrio

Robert Kelchen, profesor de educación superior en la Universidad de Tennessee (Knoxville), señaló que las universidades suelen tratar de mantener un delicado equilibrio: asegurarse de que los estudiantes puedan matricularse, pero también garantizar que paguen sus cuentas.

En el caso de Howard, “o bien tenían estudiantes que debían mucho dinero y no creían que muchos fueran a pagar, o tal vez cuentan con una promoción entrante muy numerosa y pueden reemplazar a esos estudiantes”, comentó Kelchen.

Laverne Mickens asesora a estudiantes y a sus familias sobre cómo solicitar becas universitarias. Mickens relató que entre el miércoles y el jueves respondió a más de 400 correos electrónicos de estudiantes y familias afectados por la situación de las matrículas en Howard. Comentó que la mayoría eran desconocidos y que estaban “desesperados y llorando”.

Estudiantes y padres, molestos

“La gente está desolada”, afirmó Mickens, quien dirige The Scholarship College Mama LLC, una empresa sin vínculos con Howard. “Los padres preguntan: ‘¿Puede ayudarnos? Howard nos ha dado de baja’”.

A’Zariah Miles, quien planea especializarse en biología, eligió Howard por encima de otras instituciones que la habían aceptado. Ahora le preocupa que ya esté demasiado avanzado el verano para matricularse en otro lugar.

“Ya no hay alojamiento disponible en ninguna parte, o no puedo matricularme porque es demasiado tarde o me perdí la orientación”, dijo. “He intentado mantener la esperanza con Howard, pero no me queda mucho tiempo antes de que empiecen las clases y realmente no quiero tomarme un año sabático”.

Al igual que Miles y otros estudiantes, Saniah Collins se enteró el miércoles de que ya no estaba matriculada en Howard.

“Mi madre participa en un grupo de chat de padres”, contó Collins, de 17 años y originaria de Atlanta. “Ese día nos enteramos de que a muchos estudiantes les estaban cancelando la matrícula”.

Collins recibió un correo electrónico de la universidad el miércoles por la tarde informándole que había vencido el plazo del 10 de julio para pagar el saldo de su matrícula o acordar un plan de pagos, por lo que la institución ya no podía reservarle la plaza.

Sin embargo, Collins comentó que un asesor también le había dicho que la mayor parte del saldo correspondiente al semestre de otoño ya estaba pagada. No piensa rendirse.

“Me esforcé muchísimo para entrar en esta universidad”, aseguró Collins. “Howard ha sido todo para mí. Durante todo mi último año y todo el verano trabajé constantemente en el tema de las becas. Intentamos adelantarnos diez pasos para asegurarnos de estar bien encaminados”.

Dado que las HBCU (universidades históricamente negras) se perciben como entornos acogedores y propicios para el desarrollo de los estudiantes negros, la eliminación masiva de alumnos de la matrícula de otoño de Howard proyecta una mala imagen de la institución, señaló Marybeth Gasman, experta en educación superior de la Universidad Rutgers.

“Si hubiera estado en su lugar y se tratara de más de 500 estudiantes, no lo habría hecho todo en un solo día”, afirmó Gasman. “También habría realizado la debida diligencia de revisar cada caso individualmente. Ahora tendrán que volver atrás y hacerlo”.