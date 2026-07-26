Santiago: Carabineros investiga hallazgo de hombre muerto en pleno Barrio Franklin

La mañana de este domingo, una persona fue encontrada sin vida en plena vía pública de la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Chiloé con Arauco, en el sector de Barrio Franklin, donde el cuerpo del hombre fallecido fue hallado en una vereda.

La mayor Carola Sepúlveda, jefa de la 4° Comisaría “suboficial mayor Daniel Palma Yáñez”, sostuvo que “al momento no mantenemos la identificación de la persona, como tampoco las causas de su fallecimiento”.

Sin embargo, detalló que, de acuerdo a las declaraciones de las personas que transitan por el sector, se trataría “de una persona que se mantendría en situación de calle”.

La investigación quedó a cargo de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, quienes actualmente se encuentran realizando pericias en el sitio del suceso.