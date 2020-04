VIDEO RELACIONADO – María Emilia Tijoux por campaña “La humanidad somos todes” (01:46)

Este 24 de abril se lleva a cabo un encuentro del Grupo de Puebla, instancia que reúne diferentes actores políticos de la centro izquierda de 14 países y que contará con la participación del presidente de Argentina, Alberto Fernández, en su inauguración.

Debido a las medidas restrictivas instauradas por la pandemia de coronavirus, este conversatorio se realiza de manera virtual.

Además del mandatario argentino, uno de los fundadores del Grupo de Puebla, participarán como anfitriones los nacionales Marco Enríquez-Ominami (PRO), Camilo Lagos (PRO), Alejandro Navarro (PRO), Karol Cariola (PC), Carlos Ominami (ex PS) y José Miguel Insulza (PS).

Desde el resto de las naciones partícipes se suman Rafael Correa, ex presidente de Ecuador; Ernesto Samper, ex presidente de Colombia; José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente de España; Dilma Rousseff, ex presidenta de Brasil; y Leonel Fernández, ex presidente de República Domicanada.

El encuentro busca un diálogo en torno a las “propuestas y desafíos del progresismo chileno frente a la crisis sanitaria, económica y social que se vive y que se incrementará con el paso de las semanas”, señalan mediante un comunicado.

Entre los participantes invitados al conversatorio se encuentran Álvaro Elizalde (PS), Jaime Mulet (FREVS), Guido Girardi (PPD), Catalina Valenzuela (PH), Gael Yeomans (CS), Francisco Huenchumilla (DC), Yasna Provoste (DC), Alejandro Guillier (Ind.), entre otros ex ministros de Michelle Bachelet y otros políticos de oposición.

