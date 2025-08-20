Encuentran el cuerpo de la adolescente de 15 años que fue arrastrada por el río Pilmaiquén: Todavía hay una persona desaparecida

El hallazgo se da en medio del operativo de búsqueda un adulto de 49 años, quien, junto a la menor, fue arrastrado por el caudal tras un ritual de "sanación" que se realizaba a la orilla del río.

Este miércoles se confirmó el hallazgo de un cuerpo en medio del operativo de búsqueda en el río Pilmaiquén, en la comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos.

El hecho se enmarca en la localización del paradero de una menor de 15 años y un adulto de 49, quienes fueron arrastrados por el caudal durante la jornada de ayer en medio de un ritual de “sanación” que se realizaba a la orilla del río.

El hallazgo fue dado a conocer por la Brigada de Homicidios Valdivia de la PDI, que, a través de redes sociales, aseguró que los restos corresponden a la menor de edad.

¿Qué pasó?

Según información preliminar entregada por Carabineros, el incidente ocurrió durante un ritual espiritual encabezado por una machi a orillas del río, cuando la adolescente cayó al agua por causas que aún se investigan.

En un intento desesperado por rescatarla, su madre y un hombre de 49 años se lanzaron al río, siendo también arrastrados por la fuerza del caudal.

Horas más tarde, la Fiscalía confirmó que la madre logró salir por sus propios medios.

El Ministerio Público instruyó a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros para que realice las primeras diligencias.

Además, se solicitó la presencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) en la zona, enfocado en la búsqueda y eventual rescate de los desaparecidos.