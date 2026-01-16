Rescatan con vida a turista polaco extraviado en el Valle del Elqui

El hombre fue hallado en buen estado de salud y agradeció a los equipos de búsqueda que se desplegaron para encontrarlo.

Carabineros logró rescatar a un turista de nacionalidad polaca que se había extraviado en el Valle del Elqui (Región de Coquimbo).

Fueron un total de tres días de búsqueda por la zona cordillerana de Vicuña, con un foco que estuvo a casi 4 mil metros sobre el nivel del mar, en el cerro Quebrada Seca.

Equipos del GOPE, carabineros de montaña y frontera, Ejército, Socorro Andino y un dron de la Municipalidad de La Serena se desplegaron para localizar a un hombre de iniciales M.W., un turista polaco que estaba perdido desde el 14 de enero.

El hombre y un amigo habían dejado registro de su excursión en la Tenencia de Juntas del Toro el 11 de enero, con la idea de volver en tres días. Sin embargo, el plazo se cumplió y los turistas no aparecieron, por lo que se encendieron las alertas para los funcionarios policiales del área fronteriza.

El jefe de Zona de Carabineros, general Christian Brebi, indicó que “de inmediato activaron los protocolos de búsqueda y subieron al cerro con el objetivo de localizar a los extranjeros. Al pasar los tres mil metros sobre el nivel del mar, detectaron un campamento y en su interior, a uno de los polacos, quien rápidamente puso una denuncia por presunta desgracia por su compañero, quien no había llegado al lugar que habían acordado”.

Por su parte, el fiscal jefe de Vicuña, Nicolás Scherter, señaló que se coordinó junto al Ministerio Público y se dispusieron los recursos necesarios para fortalecer la búsqueda.

“Estaba toda la disposición y los recursos para localizar al turista, con un despliegue conjunto y gran compromiso”, detalló.

Tras ser hallado, el turista fue trasladado hasta el Hospital de Vicuña para monitorear su estado de salud.

El hombre agradeció el despliegue para su búsqueda: “Su actitud y cercanía me hizo confiar en ellos. La policía en Chile te genera confianza, no temor, y eso hay que reconocerlo y valorarlo. Gracias, gracias, gracias a todos”.