Encerrona en Lampa: Con escopeta, martillos y fierros, delincuentes amenazaron a pareja y desnudaron al conductor

Dos sujetos fueron detenidos por su presunta participación en una violenta encerrona a una pareja de 24 años en la comuna de Lampa, en la Región Metropolitana.

A las 15:30 horas del sábado 25 de julio, mientras la pareja transitaba por la comuna en un furgón, fue interceptada por otro vehículo con seis delincuentes que bajaron armados con escopeta, armas cortopunzantes, martillos y fierros, según consignó T13.

Los antisociales rompieron las ventanas del furgón para obligar a la pareja a descender. Durante el robo, también realizaron tres disparos al aire para amenazar a las víctimas. Asimismo, desnudaron al conductor, agredieron a la mujer y escaparon en el furgón y en el vehículo que usaron para la encerrona, detalló el Ministerio Público.

Carabineros persiguió a los atacantes con su patrulla y logró detener a dos hombres de nacionalidad chilena de 38 y 31 años, tras una persecución a pie luego de interceptar el automóvil robado.

Los detenidos pasarán a control de detención en los próximos días en el Juzgado de Garantía de Colina. Por su parte, desde la Fiscalía informaron que la pareja resultó con lesiones leves.