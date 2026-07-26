Detienen al último condenado por el crimen de Víctor Jara: Exmilitar Nelson Haase estaba escondido en una parcela del sur

Este sábado, se confirmó la detención del coronel (r) del Ejército Nelson Haase Mazzei, el último condenado que permanecía prófugo por el secuestro y asesinato del cantautor Víctor Jara.

Haase Mazzei había sido condenado a 25 años y dos días de cárcel por el crimen de Jara y por su participación en el secuestro, tortura y homicidio del entonces director general de Prisiones, Littré Quiroga.

De acuerdo con la información preliminar, el exmilitar se encontraba escondido en una parcela del sector rural de la comuna de Puyehue, en la Región de Los Lagos.

La orden de ingreso al recinto penitenciario fue emitida por la ministra en visita Paola Plaza, quien lleva las causas por derechos humanos en la Corte de Apelaciones de Santiago, según informó el Poder Judicial.

La Corte Suprema confirmó en 2023 la sentencia contra Haase Mazzei y otros seis exmilitares, pero, tras conocerse el fallo definitivo, Haase fue uno de los que no se presentó voluntariamente para cumplir la pena.

Otro de los condenados, Hernán Chacón Soto, se quitó la vida cuando policías acudieron a notificarle la sentencia, mientras que el autor del disparo final que acabó con la vida de Jara, Pedro Barrientos, fue deportado en 2023 desde Estados Unidos, donde estuvo años escondido.

Jara fue detenido en la ex Universidad Técnica del Estado el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe de Estado, siendo trasladado y torturado en el entonces Estadio Chile. Su cuerpo fue encontrado el 16 de septiembre cerca del Cementerio Metropolitano, en la periferia capitalina.