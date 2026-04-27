En aniversario 99° de Carabineros: Presidente Kast anuncia medidas para aumentar la dotación policial

Este lunes, el presidente José Antonio Kast encabezó el acto por el aniversario 99 de Carabineros.

En la instancia, recordó a los tres funcionarios policiales asesinados hace dos años en Cañete, Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal.

Además, anunció que durante las próximas semanas se presentarán una serie de medidas para aumentar la dotación policial y para apoyar a los funcionarios.

“Tiempos extraordinarios también necesitan medidas extraordinarias”, dijo.

“En las próximas semanas presentaremos un paquete de medidas destinadas, en primer lugar, a honrar a los héroes de Chile, a aquellos carabineros que perdieron la vida defendiendo a nuestra nación”.

También a los funcionarios que “han sufrido lesiones físicas en el cumplimiento de su deber. Estas medidas contemplan apoyo educacional, acompañamiento psicosocial, programas de reinserción laboral y todas las acciones que permitan atender las necesidades y mitigar en algo el dolor de la pérdida en sus familias”.

En esa línea, Kast afirmó que durante su administración se enfrentará “decididamente” la crisis de cobertura de la dotación policial.

A ello se suma “mejorar el estipendio para los aspirantes en los distintos grupos de formación”, junto con “velar por las instalaciones donde ellos estudian”.

El jefe de Estado, además, apuntó a que junto a los altos mandos buscarán modificar y mejorar las mallas curriculares.

Y anunció que “se está considerando un aporte extraordinario en las remuneraciones como asignación trimestral. Esto es algo que ya se evaluó anteriormente por distintas autoridades, pero sí decir que debemos hacerlo de manera responsable para que se mantenga en el tiempo y para poder conciliarlo con las restricciones presupuestarias que debemos atender”.